Niger. Przywódca puczu zapowiedział przekazanie władzy cywilom, podał termin

Przywódca zamachu stanu w Nigrze generał Abdurrahman Tchiani obiecał, że w ciągu trzech lat przekaże władzę rządowi cywilnemu. - Nie akceptujemy żadnych przedłużających się przemian w regionie. Muszą przygotować się do przekazania władzy w jak najkrótszym czasie - powiedział komisarz ECOWAS Abdel-Fatau Musah. W centrum stolicy Nigru demonstrowało w niedzielę kilka tysięcy zwolenników junty wojskowej, która pod koniec lipca przejęła władzę w kraju. Jak pisze AFP, skandowano "precz z Francją" i "stop interwencji wojskowej".

Szef junty generał Abdurrahman Tchiani oświadczył, że Niger nie chce wojny, ale jeśli dojdzie do obcej interwencji, będzie się bronić. - Gdyby doszło do operacji wojskowej przeciwko nam, nie byłby to spacer po parku, jak sądzą niektórzy - ostrzegł w swoim przemówieniu telewizyjnym w sobotę wieczorem, po spotkaniu mediatorów z zachodnioafrykańskiego bloku regionalnego ECOWAS, które odbyło się w stolicy kraju - Niamey.