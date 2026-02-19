Logo strona główna
Świat

Niemiecki dziennik o sukcesach Polski. I jednym problemie

Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy filary walki z kryzysem demograficznym
Źródło: TVN24
Chociaż za granicą dużo mówi się o sukcesach Polski, "niewygodną prawdą" na temat naszego kraju jest spadająca liczba urodzeń i jej wpływ na gospodarkę - pisze niemiecki dziennik "Die Welt".

"Polska jest supergwiazdą Europy. Takie wrażenie odnosi ten, kto przegląda międzynarodową prasę w poszukiwaniu artykułów na temat tego dużego kraju na wschodzie UE" - pisze Philipp Fritz, warszawski korespondent niemieckiego dziennika.

W dalszej części artykułu opublikowanego w środę zwraca uwagę, że w naszym kraju przybywa miejsc pracy, administracja jest zdigitalizowana, centra miast są modernizowane, powstają nowe odcinki autostrad i lotnisko w centrum kraju oraz pierwsza elektrownia jądrowa na terenie Polski.

shutterstock_2724496911
Minister: Polska jest "hot topic" dla świata
BIZNES
Zima w Warszawie
Niemcy chwalą. Polska może wyprzedzić Francję. "Możemy brać przykład"
BIZNES
Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Polska. Rok przyspieszenia”
Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia
BIZNES

Populacja Polski się kurczy

"Mniej uwagi" w ocenie dziennika przyciąga fakt, że populacja Polski kurczy się już trzynasty rok z rzędu, co "prawdopodobnie będzie miało o wiele większe znaczenie dla przyszłości Polski niż najnowsze dane dotyczące wzrostu gospodarczego".

"Die Welt" zauważa, że choć z małą liczbą urodzeń zmagają się wszystkie kraje Europy, "w Polsce problem jest jednak szczególnie dotkliwy, ponieważ populacja gwałtownie maleje". Współczynnik dzietności w 2024 r. wyniósł 1,099 - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Rok wcześniej wynosił on 1,158, w 2022 r. - 1,261, w 2021 r. - 1,330, a w 2020 - 1,387.

"Niewygodna prawda"

Niemiecki dziennik pisze, że jeśli nie dojdzie do zahamowania negatywnego trendu demograficznego, odbije się to na sytuacji gospodarczej. Gazeta powołuje się na prognozy, z których wynika, że do 2060 roku nasz kraj będzie miał mniej niż 30 mln mieszkańców. "Przy takiej liczbie mieszkańców Polska prawdopodobnie nie będzie już należeć do największych krajów UE" - czytamy.

"To niewygodna prawda, której świadomi są eksperci i politycy, ale która nie spotyka się z należytą uwagą społeczeństwa. Być może właśnie dlatego rząd nie podejmuje zdecydowanych działań w tej sprawie" - ocenia "Die Welt".

45 min
pc
Dlaczego młodzi nie chcą mieć dzieci? "Na prowadzenie wychodzą trzy rzeczy"
Debata TVN24+
noworodek shutterstock_1426845299
"Mamy tereny o naprawdę katastrofalnej sytuacji". Gdzie w Polsce rodzi się najmniej dzieci?
Zdrowie
42 min
Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko 2020 - zasady. Ile wynosi? Jak się ubiegać?
"Odczepmy się od kobiet!" Kara za brak dziecka?
Kobiecy Punkt Widzenia

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: Die Welt, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Niemcy Polska Media Demografia Gospodarka
