Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Konsul RP: 56 poszkodowanych

Konsul RP: 56 osób poszkodowanych

- Nie wiemy tak naprawdę, ile osób z polskim obywatelstwem było na podkładzie, to nie zostało jeszcze zweryfikowane - dodał konsul. Przekazał, że do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Storkow, to jest mniej więcej w połowie trasy między Świeckiem a Berlinem, a droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach.

"Sytuacja wyglądała bardzo groźnie"

Po godzinie 15 o sytuacji informował Wojciech Szymański, dziennikarz "Deutsche Welle". Pytany o to, czy może potwierdzić liczbę poszkodowanych, odparł, że niemiecka policja posługuje się na razie widełkami - od 30 do 50 poszkodowanych. - Widzimy, że te dane się zmieniają, jest to kilkadziesiąt osób - przekazał.

- Z relacji świadków wynika, że najprawdopodobniej samochód ciężarowy, jadący prawym pasem, najechał na koniec korka, na zator, najechał na inny samochód ciężarowy, który stał na prawym pasie i w konsekwencji ten samochód ciężarowy zjechał na lewą stronę i uderzył w autobus, zepchnął go na bariery rozdzielające autostrady. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, ponieważ ten samochód ciężarowy, który spowodował wypadek, to była cysterna do przewozu oleju napędowego. Ale okazało się, że ta cysterna nie była wypełniona, prawdopodobnie była pusta. Z tego, co mówili mi policjanci, doszło tylko do rozszczelnienia zbiorników na paliwo, ale należących do ciężarówki, nie tego głównego zbiornika do przewozu paliwa - relacjonował.