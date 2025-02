"Porażka". Były minister wycofuje się z polityki

Przywódca niemieckiej FDP Christian Lindner ogłosił zakończenie kariery politycznej. "Teraz wycofuję się z aktywnej polityki" - poinformował Lindner na platformie X po tym, jak jego partia - według wstępnych wyników - nie przekroczyła pięcioprocentowego progu w niedzielnych wyborach do Bundestagu.

"Wybory do Bundestagu przyniosły FDP porażkę, ale miejmy nadzieję, że oznaczają one dla Niemiec nowy początek. (...) Teraz wycofuję się z aktywnej polityki" - napisał w mediach społecznościowych Lindner. Według wstępnych danych, w niedzielnych przedterminowych wyborach do Bundestagu FDP nie zdołała przekroczyć progu wyborczego, co oznacza, że jej przedstawiciele nie znajdą się w parlamencie.