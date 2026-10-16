Świat Węże i jaszczurki w bagażu na niemieckim lotnisku Oprac. Ewa Żebrowska |

Ponad sto węży znaleziono na terenie podwórka na zachodzie Sydney Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Customs Cologne Airport

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Odkrycie było zaskoczeniem "nawet dla doświadczonych funkcjonariuszy" - podaje telewizja RTL relacjonując incydent, do którego doszło na lotnisku Kolonia-Bonn. Ich uwagę zwrócił 45-letni mężczyzna, który "wyglądał na wyraźnie zdenerwowanego" przechodząc przez tzw. zielony korytarz - przeznaczony dla osób, które nie mają nic do oclenia - podaje BBC. Celnicy zrobili mu test na obecność narkotyków, który wykazał w organizmie ślady kokainy. Postanowili więc dokładnie sprawdzić bagaż mężczyzny. Tam odnaleźli 92 płazy i gady, w tym m.in. salamandry, żmije i grzechotniki. Niektóre z przewożonych gatunków były objęte ochroną.

Węże wyjęte z bagażu na lotnisku Kolonia Bonn w Niemczech Źródło zdjęcia: Customs Cologne Airport

Zwierzęta ukryte w skarpetkach

Zwierzęta poukrywane były w butelkach po szamponie, plastikowych pojemnikach po kremie i skarpetkach. Część z nich nie przeżyła podróży. - To wyjątkowe znalezisko dla niemieckich służb celnych, choć jednocześnie przygnębiające, bo pokazuje, do czego niektórzy ludzie są zdolni wobec zwierząt, wyłącznie z chęci zysku - mówi Jens Ahland, rzecznik urzędu celnego w Kolonii.

Zwierzęta znalezione w walizce obywatela Meksyku Źródło zdjęcia: Customs Cologne Airport

Twierdził, że to przysługa

Według stacji 45-letni obywatel Meksyku, z zawodu strażak, przekonywał celników, że przywiózł zwierzęta w ramach przysługi dla znajomego z Brazylii. Służby celne podejrzewają jednak profesjonalny, zarobkowy przemyt - podaje RTL.

Mężczyźnie, który przyleciał z Meksyku przez Stambuł do Kolonii odmówiono wjazdu do kraju, w związku z czym następnego dnia wrócił do Turcji. W sprawie wszczęto śledztwo. Zwierzęta przewieziono do specjalistycznego ośrodka zajmującego się wężami w Schladen koło Brunszwiku, gdzie trafiły pod odpowiednią opiekę.

Redagował AM