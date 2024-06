Kontrowersyjny polityk AfD nie wejdzie w skład przyszłej delegacji partii w Parlamencie Europejskim

Maximilian Krah, czołowy kandydat prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach europejskich nie wejdzie w skład przyszłej delegacji tej partii do Parlamentu Europejskiego. Podejrzewany o powiązania z prorosyjskimi środowiskami i Chinami został wykluczony przez nowo wybranych eurodeputowanych własnego ugrupowania.

