Uczeń zaatakował nauczycielkę nożem. Został namierzony

Jak relacjonuje "Bild", uczeń zranił kobietę nożem w okolicach klatki piersiowej i brzucha, a potem uciekł. Nauczycielka trafiła z ciężkimi obrażeniami do szpitala, gdzie ma zostać poddana operacji. Jej życie nie jest zagrożone.

Po zdarzeniu policja przeprowadziła pościg na szeroką skalę z użyciem helikoptera. Po godzinie 11 otrzymała zgłoszenie o osobie znajdującej się w pobliskim parku, która pasowała do opisu podejrzanego.

Sprawca został zatrzymany. Podczas kontroli policyjnej miał rzucić się na funkcjonariuszy z nożem. W efekcie policjanci otworzyli ogień w jego kierunku.

18 latek został objęty opieką medyczną. Pomocy udzielono również innym osobom. "Co najmniej dziesięcioro uczniów jest w stanie szoku, ponieważ byli świadkami zdarzenia lub bezpośrednio udzielali pomocy poszkodowanej" - podał "Bild”.

