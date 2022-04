Niemcy ewakuowały z Ukrainy i przyjęły 47 żydowskich ocalałych z Holokaustu

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w rozmowie z dziennikami grupy medialnej Funke przekazała, że jej kraj ewakuował z Ukrainy i przyjął 47 żydowskich ocalałych z Holokaustu, którzy potrzebowali opieki. Szefowa resortu podkreśliła, że nastąpiło to w "ramach szczególnej odpowiedzialności" Niemiec.

- To, co dzieje się na Ukrainie, jest straszne. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych zadań jako Republiki Federalnej Niemiec jest uczynienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej - podkreśliła Nancy Faeser w rozmowie. - Jednocześnie musimy chronić ludność Ukrainy przed tymi przerażająco brutalnymi atakami - dodała szefowa niemieckiego MSW.