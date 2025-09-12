Niemcy rozszerzyły misję na polskim niebie

Już działa rozszerzona niemiecka misja monitorowania przestrzeni powietrznej Polski, wprowadzona w odpowiedzi na wtargnięcie do tego kraju rosyjskich dronów - przekazał w piątek na konferencji prasowej rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony.
- Lotnictwo osiągnęło zdolność operacyjną wczoraj wieczorem - przekazał rzecznik. - Oznacza to, że mamy teraz dwie pary dyżurne (myśliwców) w rejonie, które pełnią swoją misję przez 24 godziny na dobę, w ciągu siedmiu dni w tygodniu. Obie pary dyżurne są wykwalifikowane do pełnienia tej misji - dodał.
Podwojenie myśliwców, przedłużona misja
Bundeswehra jest już obecna w przestrzeni powietrznej nad Polską z dwoma Eurofighterami, stacjonującymi na co dzień w porcie lotniczym Rostock-Laage na północy Niemiec - przypomniała agencja dpa.
Ministerstwo obrony Niemiec zapowiedziało podwojenie liczby myśliwców typu Eurofighter do czterech w zespole szybkiego reagowania. Ponadto ich misja, która dotychczas była planowana tylko do 30 września, zostanie przedłużona do 31 grudnia - podała w czwartek dpa.
Ambasador Rosji wezwany
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w środę, że nie uważa naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony za przypadkowe. Jego zdaniem to "bardzo poważne zagrożenie dla pokoju w całej Europie".
MSZ Niemiec wezwało w piątek ambasadora Rosji Siergieja Nieczajewa w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. "Działania prezydenta Rosji Władimira Putina są niebezpieczne i nie do przyjęcia" - oświadczył resort spraw zagranicznych na platformie X.
"NATO pozostaje zjednoczone w obronie naszego terytorium sojuszniczego i naszego bezpieczeństwa" - zaznaczyło MSZ Niemiec.
W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, a w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o ich zestrzeleniu.
