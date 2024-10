Mężczyzna, który podróżował po Berlinie z materiałami wybuchowymi w torbie, porzucił ją na jednej ze stacji kolei miejskiej, gdy uciekał przed policją - podał "Der Spiegel". Służby od środy szukają podejrzanego. Według informacji gazety, mężczyzna podczas ucieczki zgubił dowód osobisty wystawiony na 30-letniego Polaka. Nie jest jasne, czy należał do niego. Na nagraniach wideo z monitoringu stacji nie stwierdzono wyraźnego podobieństwa.

Jak ustalił tygodnik "Der Spiegel", w torbie znaleziono wysoce wybuchowy TATP, czyli trimeryczny nadtlenek acetonu. To materiał często używany przez sprawców ataków terrorystycznych. Niezwykle łatwo wywołać z jego pomocą eksplozję.

Przy próbie kontroli rzucił się do ucieczki przez tory

Policja zauważyła mężczyznę na stacji kolejki S-Bahn w dzielnicy Neukoelln w środę po południu. Kiedy funkcjonariusze próbowali go skontrolować, rzucił się do ucieczki przez tory, na stacji zostawiając torbę.

Znaleziono dowód osobisty

Z informacji "Spiegla" wynika, że mężczyzna podczas ucieczki zgubił także dowód osobisty wystawiony na 30-letniego Polaka. Nie jest jeszcze jasne, czy rzeczywiście należał on do zbiega. Na nagraniach wideo z monitoringu stacji nie stwierdzono wyraźnego podobieństwa. Dokument został wpisany do ogólnoeuropejskiej policyjnej bazy danych jako skradziony, zaginiony lub sfałszowany.