Niemieckie media o atakach przy pomocy "koktajli gwałtu" na imprezie SPD. "Natychmiast zgłosiliśmy to policji"

Niemiecki dziennik "Tagesspiegel" poinformował, że w czasie letniego przyjęcia grupy parlamentarnej rządzącej w Niemczech partii SPD kilka kobiet padło ofiarą ataku za pomocą tak zwanych koktajli gwałtu. Grupa parlamentarna SPD zaleca, by ewentualne kolejne osoby dotknięte atakiem "zgłosiły to natychmiast na policję".

"Tagesspiegel" dotarł także do listu dyrektora zarządzającego grupy SPD Mathiasa Martina do posłów SPD, w którym napisano: "Na naszym letnim przyjęciu doszło do ewidentnych ataków na koleżanki za pomocą koktajli gwałtu (niem. K.o.-Tropfen). To oburzające wydarzenie, które natychmiast zgłosiliśmy policji w Bundestagu". Grupa parlamentarna SPD zaleca, by ewentualne kolejne ofiary "zgłosiły to natychmiast na policję".