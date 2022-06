Atak nożownika w szkole wyższej w Hamm, cztery osoby ranne. Media: napastnika obezwładnili studenci

Kilka osób zostało rannych w ataku nożownika w szkole wyższej w Hamm w Nadrenii-Północnej Westfalii - poinformowała policja. Przekazano, że sprawca został zatrzymany. Portal dziennika "Bild" poinformował, że kiedy napastnik wszedł do sali wykładowej i zaczął atakować osoby siedzące w pierwszym rzędzie, został obezwładniony przez kilku studentów. Podał też, że ranne są cztery osoby.

Policja w Hamm (Nadrenia-Północna Westfalia) poinformowała w piątek, że funkcjonariusze prowadzą działania na terenie uniwersytetu w tej miejscowości. Jak wyjaśniono, doszło do ataku nożownika. Poinformowano, że kilka osób zostało rannych.

Zapewniono również, że do działań zaangażowano "silne siły policyjne" i zaapelowano o unikanie tego obszaru.

W kolejnym wpisie dotyczącym zdarzenia - opublikowanym już przez policję z Dortmundu - poinformowano, że to właśnie ona przejmuje kierownictwo operacyjne i śledcze nad wydarzeniami w szkole wyższej. Służby przekazały, że sprawca został zatrzymany, a sytuacja jest bezpieczna.

Media: studenci obezwładnili napastnika

Portal dziennika "Bild" napisał zaś, że do zdarzenia doszło w piątek po południu. Jak podał, 34-letni Markus K. zaatakował nożem kilka osób - trzy kobiety i jednego mężczyznę. Cztery osoby zostały ranne, a jedna z nich odniosła bardzo poważne obrażenia.

"To, że nikt tu nie zginął, zawdzięczamy szybkim i odważnym działaniom kilku studentów" - napisał auto artykułu. Jak przekazał, zdołali oni obezwładnić napastnika, który po wejściu do sali wykładowej zaatakował osoby siedzące w pierwszym rzędzie. Mężczyzna był przetrzymany przez studentów do przyjazdu policji.