Na festiwalu Highfield w pobliżu Lipska zapaliły się w sobotę późnym wieczorem dwie gondole diabelskiego młyna. Ponad 20 osób zostało rannych. Obecnie śledczy próbują ustalić, co dokładnie się wydarzyło.

Śledczy wciąż próbują ustalić, co dokładnie wydarzyło się w ciągu tych kilku minut. Według policji, co najmniej 23 osoby zostały ranne - cztery z nich doznały poparzeń, a jedna doznała obrażeń w wyniku upadku. Pozostali poszkodowani, w tym ratownicy i co najmniej czterech funkcjonariuszy policji, zostali zbadani w szpitalu pod kątem możliwego zatrucia dymem.