Angela Merkel broni swojej polityki wobec Rosji. Doradca Zełenskiego odpowiada

- Wolałabym importować gaz z Wielkiej Brytanii i Norwegii , jak to robiliśmy kiedyś, oraz z Holandii . Ale nie było to już dostępne. Dla nas pytanie brzmiało: droższy LNG, o jedną trzecią droższy, czy tańszy rosyjski gaz - powiedziała Merkel, cytowana przez portal dziennika "Die Welt".

Odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę była kanclerz stwierdziła: - W swoim czasie, za pomocą tego, co miałam do dyspozycji, próbowałam zapobiec tej sytuacji. To, że mi się nie udało, nie jest moim zdaniem dowodem na to, że nie należało próbować.