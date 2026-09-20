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Świat

Exit poll: AfD wygrywa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

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Radość liderek AfD po ogłoszeniu wyników wyborów
Exit poll: AfD wygrywa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
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Skrajnie prawicowa AfD wygrała w niedzielę wybory lokalne w północno-wschodnim kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie - wskazują wyniki exit poll. Drugie miejsce zdobyła SPD. Natomiast w Berlinie najwięcej głosów zdobyła Lewica.

Sondaż exit poll, przeprowadzony dla publicznego nadawcy ARD, wykazał 37 procent poparcia dla AfD i 35,5 procent dla rządzącej socjaldemokracji w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Partia CDU kanclerza Friedricha Merza osiągnęła w tym landzie 5,5 procent głosów, co stanowi najgorszy wynik w wyborach do władz kraju związkowego tego ugrupowania od 1949 roku. Przy progu wyborczym ustalonym na poziomie 5 procent, nie jest jasne, czy partia zdobędzie miejsca w parlamencie krajowym.

Liderka AfD Alice Weidel stwierdziła, że jej ugrupowanie jest "nową partią ludową", zastępując centroprawicowe CDU. Weidel stwierdziła, że AfD zamierza rozmawiać z pozostałymi partiami i "nie stosuje żadnego kordonu sanitarnego".

Friedrich Merz nazwał wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim "katastrofą" dla jego partii, obiecując przyspieszenie reform.

Politycy AfD cieszą się po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów lokalnych (20 września 2026 roku)
Politycy AfD cieszą się po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów lokalnych (20 września 2026 roku)
Źródło zdjęcia: Clemens Bilan/PAP/EPA

W Berlinie wygrywa Lewica

Z kolei w wyborach w Berlinie sondaż exit poll dla ARD wykazał, że Lewica zyskała 24,5 procent głosów, CDU - 20 procent, a skrajnie prawicowa AfD - 16 procent.

- W naszym mieście miłość i sprawiedliwość zwyciężyły nad nienawiścią, ten sygnał idzie w świat - skomentowała liderka berlińskiej Lewicy Elif Eralp. - Od dziś wspólnie zmieniamy nasz Berlin i czynimy z niego lepsze miejsce - dodała. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główna kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku.

AfD wygrała wcześniej w Saksoni-Anhalt

6 września AfD zwyciężyła w wyborach do landtagu kraju związkowego Saksonia-Anhalt.

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych podano, że AfD zdobyła 43,8 procent głosów. Partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed pięciu lat w tym landzie, gdy osiągnęła 20,8 procent. Drugie miejsce zdobyła CDU. Wynik był jednak rozczarowujący dla chadeków - 17,2 procent głosów. Do parlamentu weszli także socjaldemokratyczna SPD - 9,3 procent, Zieloni - 8,9 procent, Lewica - 8,6 procent oraz BSW - 5,3 procent.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
NiemcyAfDSPDCDUCDU/CSUBerlinFriedrich Merz
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