"Nie dało się tego nie zauważyć". Media o sukniach Melanii Trump i królowej Kamili

W środę oficjalną wizytę prezydenta Donalda Trumpa i pierwszej damy Melanii Trump w Wielkiej Brytanii świętowano w trakcie uroczystego bankietu na zamku Windsor. Przy wspólnym stole oprócz rodziny królewskiej i pary prezydenckiej, zasiedli także przedstawiciele amerykańskiej administracji i biznesu.
Uwagę zagranicznych mediów przykuł jeden szczegół. Tego wieczoru królowa Kamila i Melania Trump ubrały suknie w kolorach flagi Ukrainy.
"Królowa Kamila ubrała niebieską suknię i uzupełniła ją eleganckim naszyjnikiem oraz broszką. Z kolei pierwsza dama USA Melania Trump zdecydowała się na żółtą kreację z różowym paskiem" - zauważył ukraiński portal UNN (Ukraińskie Wiadomości z Kraju), podkreślając znaczenie kolorów.
Zdjęcie z podobnym dopiskiem zamieścił też "Kyiv Post".
"Nie dało się tego nie zauważyć'
"Gdy obie stały obok siebie nie dało się tego nie zauważyć, że mają na sobie kolory Ukrainy, a niektórzy sugerowali, że był to subtelny pokaz poparcia dla rozdartego wojną narodu" - komentował strój pierwszej damy i monarchini brytyjski dziennik "The Mirror".
"New York Times" wskazał, że obie zdecydowały się na suknie od krajowych projektantów. Strój królowej zaprojektowała Brytyjka Fiona Clare. Suknia Melanii to projekt Caroliny Herrery z nowojorskiego tygodnia mody.
Bankiet na zamku Windsor
Suknie pierwszej damy i królowej nie były jednym proukraińskim akcentem bankietu w Windsorze. Król Karol III w trakcie inauguracji uroczystej kolacji wyraził wsparcie dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. - Dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój - powiedział monarcha.
Dodał, że te "szczególne" relacje między Londynem i Waszyngtonem "czynią nas bezpieczniejszymi i silniejszymi na przestrzeni pokoleń", wskazując przy tym na poświęcenie poniesione w czasie wojen i długotrwałą dwustronną współpracę handlową.
Autorka/Autor: os/kab
Źródło: The Mirror, Kyiv Post, UNN
Źródło zdjęcia głównego: x.com/RoyalFamily