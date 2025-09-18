"Nie dało się tego nie zauważyć". Media o sukniach Melanii Trump i królowej Kamili

Donald Trump z żoną Melanią powitani przez księcia i księżną Walii Źródło: Reuters

W środę oficjalną wizytę prezydenta Donalda Trumpa i pierwszej damy Melanii Trump w Wielkiej Brytanii świętowano w trakcie uroczystego bankietu na zamku Windsor. Przy wspólnym stole oprócz rodziny królewskiej i pary prezydenckiej, zasiedli także przedstawiciele amerykańskiej administracji i biznesu.

Uwagę zagranicznych mediów przykuł jeden szczegół. Tego wieczoru królowa Kamila i Melania Trump ubrały suknie w kolorach flagi Ukrainy.

"Królowa Kamila ubrała niebieską suknię i uzupełniła ją eleganckim naszyjnikiem oraz broszką. Z kolei pierwsza dama USA Melania Trump zdecydowała się na żółtą kreację z różowym paskiem" - zauważył ukraiński portal UNN (Ukraińskie Wiadomości z Kraju), podkreślając znaczenie kolorów.

Zdjęcie z podobnym dopiskiem zamieścił też "Kyiv Post".

Official photo from King Charles’s meeting with Donald Trump.



Queen Camilla and Melania Trump were dressed in yellow and blue, the national colors of Ukraine. pic.twitter.com/ByZVVvbrBF — KyivPost (@KyivPost) September 17, 2025 Rozwiń Kyiv Post u kolorze sukni Melanii Trump i królowej Kamili Źródło: X

"Nie dało się tego nie zauważyć'

"Gdy obie stały obok siebie nie dało się tego nie zauważyć, że mają na sobie kolory Ukrainy, a niektórzy sugerowali, że był to subtelny pokaz poparcia dla rozdartego wojną narodu" - komentował strój pierwszej damy i monarchini brytyjski dziennik "The Mirror".

"New York Times" wskazał, że obie zdecydowały się na suknie od krajowych projektantów. Strój królowej zaprojektowała Brytyjka Fiona Clare. Suknia Melanii to projekt Caroliny Herrery z nowojorskiego tygodnia mody.

Bankiet na zamku Windsor

Suknie pierwszej damy i królowej nie były jednym proukraińskim akcentem bankietu w Windsorze. Król Karol III w trakcie inauguracji uroczystej kolacji wyraził wsparcie dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. - Dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój - powiedział monarcha.

Dodał, że te "szczególne" relacje między Londynem i Waszyngtonem "czynią nas bezpieczniejszymi i silniejszymi na przestrzeni pokoleń", wskazując przy tym na poświęcenie poniesione w czasie wojen i długotrwałą dwustronną współpracę handlową.

