Świat

Syn filmowców oskarżony o morderstwo rodziców

Prokurator okręgowy Nathan Hochman
Policja w Los Angeles bada dwa zgony w domu aktora i reżysera Roba Reinera
Źródło: ABC AFFILIATE KABC
Nick Reiner, młodszy syn zabitego hollywoodzkiego filmowca i aktywisty Roba Reinera został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Prokuratorzy nie zdecydowali jeszcze, czy w tej sprawie będą domagać się kary śmierci.

32-letni Nick Reiner został aresztowany kilka godzin po tym, jak ciała jego ojca, 78-letniego aktora i reżysera Roba Reinera, i matki, 70-letniej fotografki i producentki Michele Reiner, zostały odkryte w niedzielne popołudnie w domu pary w zamożnej dzielnicy Brentwood na zachodzie Los Angeles.

Urzędnicy poinformowali, że dowody zebrane przez policję w Los Angeles doprowadziły detektywów wydziału zabójstw do Nicka Reinera, który został zatrzymany w niedzielę wieczorem w parku w centrum Los Angeles, w pobliżu kampusu Uniwersytetu Południowej Kalifornii.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rob Reiner nie żyje. Kim był? Sylwetka reżysera

2.12.2023
Rob i Michele Reinerowie
Źródło: PAP/EPA/Ron Sachs / POOL

We wtorek śledczy przekazali sprawę prokuraturze okręgowej. Pięciostronicowy akt oskarżenia, zawierający dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, został złożony jeszcze tego samego dnia w Sądzie Najwyższym hrabstwa Los Angeles.

To jedno z najbardziej szokujących morderstw celebrytów w historii Los Angeles. Wywołało porównania do śmierci byłej żony O.J. Simpsona, Nicole Brown Simpson, i jego przyjaciela, Rona Goldmana, w 1994 roku.

Prokuratorzy zdecydują, czy będą domagać się kary śmierci

Prokurator okręgowy Nathan Hochman na konferencji prasowej powiedział, że zarzuty grożą karą dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego lub karą śmierci, ale prokuratorzy nie zdecydowali jeszcze, czy w tej sprawie będą domagać się kary śmierci. Zapewnił, że "wezmą pod uwagę wolę rodziny".

Prokurator okręgowy Nathan Hochman
Prokurator okręgowy Nathan Hochman
Źródło: TED SOQUI/PAP/EPA

Według prokuratora okręgowego i aktów oskarżenia, w zabójstwach użyto noża. Nie podano dalszych szczegółów. Śledczy nie wspomnieli też o możliwym motywie. Zapytany, czy znaleziono narzędzie zbrodni, Hochman odpowiedział, że zostanie to ujawnione w sądzie. Sekcje zwłok ustalą dokładną przyczynę, sposób i czas zgonu filmowców.

Aresztowany Nick Reiner, sąd czeka na zgodę lekarza

Media donosiły, że Nick Reiner wdał się w ostrą kłótnię z rodzicami w sobotni wieczór na przyjęciu świątecznym organizowanym przez komika Conana O'Briena.

Michele Singer Reiner, Rob Reiner, Jake Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner
Michele Singer Reiner, Rob Reiner, Jake Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner
Źródło: Steven Bergman/AFF/ABACAPRESS.COM/PAP

Nick, młodszy z dwóch synów Reinerów i ich średnie dziecko, publicznie przyznał się do wieloletniej walki z uzależnieniem od narkotyków. Od czasu aresztowania w niedzielę wieczorem pod zarzutem morderstwa pozostaje w areszcie hrabstwa Los Angeles bez możliwości wpłacenia kaucji. Ani Hochman, ani komendant policji Los Angeles Jim McDonnell nie ujawnili, czy Reiner był pod wpływem narkotyków lub alkoholu w momencie aresztowania, ani czy złożył zeznania.

Znany adwokat z Los Angeles, Alan Jackson, reprezentujący Reinera, powiedział, że jego klient nie uzyskał jeszcze zgody lekarza na pierwszą rozprawę sądową we wtorek, ale prawdopodobnie zostanie postawiony przed sądem w środę. Uzyskanie zgody lekarza na rozprawę sądową to rutynowa procedura dla oskarżonych w sprawach karnych - powiedział Hochman.

15.12.2025
Kwiaty przy gwieździe Roba Reinera w Alei Gwiazd w Los Angeles
Źródło: PAP/EPA/TED SOQUI
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: TED SOQUI/PAP/EPA

USA
