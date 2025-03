Dziennik "New York Times", pisząc w obszernym materiale o skrywanej roli Stanów Zjednoczonych w ukraińskich operacjach wojskowych przeciwko armii rosyjskiej, porusza wątek jednego z najbardziej spektakularnych sukcesów Kijowa. W kwietniu 2022 roku Ukraina zniszczyła flagowy okręt rosyjskiej marynarki, krążownik Moskwa. "New York Times" zwrócił uwagę na zaskoczenie amerykańskich wojskowych i administracji Joe Bidena.

W obszernym sobotnim artykule "New York Times" przypomniał o reakcji administracji byłego prezydenta USA Joe Bidena na te doniesienia.

"O mój Boże!"

Według byłego wysokiego rangą oficera USA amerykańscy rozmówcy mieli zareagować na to słowami: "O, to jest Moskwa!". Ukraińcy z kolei mieli wykrzyknąć: "O mój Boże! Dziękuję bardzo. Pa".

Według dziennika "New York Times" zatopienie krążownika było znaczącym triumfem - demonstracją ukraińskich umiejętności i rosyjskiej niekompetencji. "Ale epizod ten odzwierciedlał również niespójny stan stosunków ukraińsko-amerykańskich na początku wojny" - skomentował "NYT".

Napisał, że dla Amerykanów był to powód do złości, ponieważ Ukraińcy nie przekazali im nawet najmniejszego ostrzeżenia. Było także zaskoczenie, że Ukraina ma rakiety zdolne dosięgnąć okręt i panika, ponieważ administracja Joe Bidena nie miała wówczas zamiaru pozwalać Ukraińcom na ataki na symbol rosyjskiej potęgi.

Głęboko zakorzeniony sceptycyzm

Ukraińcy, atakując flagowy okręt rosyjskiej floty, kierowali się z kolei głęboko zakorzenionym sceptycyzmem. Ich wojna, tak to postrzegali, rozpoczęła się jeszcze w 2014 roku, kiedy Rosja zajęła Krym i wspierała separatystyczne tendencje we wschodniej Ukrainie - dodał "New York Times".