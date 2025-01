W badaniu oszacowano, że napoje słodzone powodują każdego roku ponad 2,2 mln nowych przypadków cukrzycy i 1,1 mln nowych przypadków chorób serca na świecie. W 2020 roku stanowiły one odpowiednio 9,8 proc. i 3,1 proc. wszystkich wykrytych wtedy nowych przypadków tych chorób. Napoje słodzone zdaniem autorów analizy odpowiadały także za ponad 330 tys. zgonów z powodu tych dwóch schorzeń. - Jest to kryzys zdrowia publicznego, który wymaga pilnych działań - ocenia główny autor badania, kardiolog dr Dariush Mozaffarian.

Kto jest najbardziej dotknięty

Naukowcy o najlepszym napoju

Naukowcy przypominają, że napoje słodzone zawierają "puste kalorie", czyli takie, które nie mają w sobie żadnych wartości odżywczych. Są źródłem węglowodanów, które szybko podnoszą poziom cukru we krwi. Regularne ich spożywanie z czasem prowadzi do wzrostu masy ciała, insulinooporności i wielu problemów metabolicznych związanych z rozwojem cukrzycy i chorób serca.

Jednocześnie eksperci zauważają, że nawadnianie organizmu jest kluczowe dla utrzymywania poprawnego poziomu ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi czy trawienia - wskazuje dietetyczka Toby Smithson z Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego, cytowana przez CNN. - Najlepszym napojem do nawodnienia się jest woda - mówi. - Jeśli ktoś nie lubi zwykłej wody, może ją urozmaicić, dodając plastry cytryny, limonki, świeże zioła, albo pijąc wodę gazowaną bez dodatku cukru - dodaje, komentując wyniki badania.

Według WHO obecnie około 830 mln ludzi na świecie ma cukrzycę, z czego większość zamieszkuje kraje słabo i średnio rozwinięte. W Polsce choruje na nią ok. 3 milionów osób. Przewiduje się, że do 2030 roku będzie się z nią zmagać nawet co dziesiąty Polak. Z kolei choroby układu krążenia są wiodącą przyczyną śmierci na świecie i odpowiadają za około 17,9 mln zgonów rocznie - przypomina "Guardian".