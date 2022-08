Nancy Pelosi przyleciała na Tajwan. Chiny: to igranie z ogniem

Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi wylądowała w Tajpej. Jej wizyta na Tajwanie zaostrzyła tarcia między Waszyngtonem a Pekinem. Krótko przed jej przybyciem chińskie samoloty bojowe zbliżyły się do połowy szerokości Cieśniny Tajwańskiej. To pierwsza od 25 lat wizyta na Tajwanie osoby kierującej niższą izbą Kongresu USA.

Prowokacja w powietrzu

Reuters poinformował, że samoloty Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zbliżały się we wtorek rano do linii środkowej w Cieśninie Tajwańskiej. Źródło agencji określiło to postępowanie jako "bardzo prowokacyjne". Tajwańskie samoloty miały czekać w gotowości. Strona chińska zintensyfikowała również ćwiczenia z ostrą amunicją i wysłała marynarkę wojenną w okolice tajwańskiej wyspy Lan Yu.

Azjatycka podróż Pelosi

Pelosi rozpoczęła w poniedziałek tournee po regionie Indo-Pacyfiku. Głównymi tematami jej rozmów mają być bezpieczeństwo, partnerstwo gospodarcze i demokratyczne zarządzanie w regionie. Pierwszym przystankiem przewodniczącej Izby Reprezentantów USA był Singapur. We wtorek przybyła do Malezji, skąd udała się na Tajwan. Następnie poleci do Korei Południowej, a na zakończenie podróży - do Japonii.