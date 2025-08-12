Moskwa naciska Belgrad. Chodzi o pomoc dla Ukrainy

Belgrad. Spotkanie pierwszych dam Ukrainy i Serbii Źródło: Reuters

> Pokój niesprawiedliwy lub pokój, w którym agresor jest w taki czy inny sposób nagradzany, może mieć jedynie słabe skutki. Nie tylko dla bezpieczeństwa Europy, ale dla całego porządku światowego - przestrzegła szefowa MSZ Finlandii Elina Valtonen przed spotkaniem przywódców USA i Rosji na Alasce.

> Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce zadzwoni do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przywódców europejskich.

> Ambasador Rosji w Serbii, Aleksandr Bocan-Charczenko, wyraził nadzieję, że "serbski prezydent Aleksandar Vuczić rozwiązał problem eksportu amunicji, która według Moskwy trafiała z Serbii na Ukrainę" - mówił w wywiadzie dla belgradzkiego dziennika "Politika". Bocan-Charczenko stwierdził, że to "niepokojąca sytuacja" w stosunkach między oboma krajami. Przypomniał, że stosunki między Belgradem a Moskwą są "ogólnie pozytywne". Belgrad popiera też integralność terytorialną Ukrainy wraz z anektowanym przez Rosję Półwyspem Krymskim.

Belgrad, stolica Serbii Źródło: Artem Onoprienko/Shutterstock

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył rozmowę telefoniczną z premierem Indii Narendrą Modim. Wśród poruszonych tematów znalazły się między innymi sankcje wobec Rosji.

> Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że rozmawiał z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, który pełni też funkcję doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego. - Skoordynowaliśmy stanowiska przed ważnymi krokami dyplomatycznymi - przekazał.

> Rosja zaatakowała bombami lotniczymi ukraińskie Zaporoże. Siły Ukrainy przeprowadziły atak dronami na rosyjskim obwód tulski. W jego wyniku zginęły dwie osoby.

> Niezależne rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały o ataku dronów ukraińskich na zakład przemysłu chemicznego w Stawropolu w Rosji. Według kanału Baza, mieszkańcy miasta słyszeli co najmniej pięć eksplozji. Władze Stawropola potwierdziły doniesienia o ataku, nie ujawniły jednak szczegółów.

