Moskwa naciska Belgrad. Chodzi o pomoc dla Ukrainy

> Pokój niesprawiedliwy lub pokój, w którym agresor jest w taki czy inny sposób nagradzany, może mieć jedynie słabe skutki. Nie tylko dla bezpieczeństwa Europy, ale dla całego porządku światowego - przestrzegła szefowa MSZ Finlandii Elina Valtonen przed spotkaniem przywódców USA i Rosji na Alasce.
> Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce zadzwoni do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przywódców europejskich.
> Ambasador Rosji w Serbii, Aleksandr Bocan-Charczenko, wyraził nadzieję, że "serbski prezydent Aleksandar Vuczić rozwiązał problem eksportu amunicji, która według Moskwy trafiała z Serbii na Ukrainę" - mówił w wywiadzie dla belgradzkiego dziennika "Politika". Bocan-Charczenko stwierdził, że to "niepokojąca sytuacja" w stosunkach między oboma krajami. Przypomniał, że stosunki między Belgradem a Moskwą są "ogólnie pozytywne". Belgrad popiera też integralność terytorialną Ukrainy wraz z anektowanym przez Rosję Półwyspem Krymskim.
> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył rozmowę telefoniczną z premierem Indii Narendrą Modim. Wśród poruszonych tematów znalazły się między innymi sankcje wobec Rosji.
> Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że rozmawiał z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, który pełni też funkcję doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego. - Skoordynowaliśmy stanowiska przed ważnymi krokami dyplomatycznymi - przekazał.
> Rosja zaatakowała bombami lotniczymi ukraińskie Zaporoże. Siły Ukrainy przeprowadziły atak dronami na rosyjskim obwód tulski. W jego wyniku zginęły dwie osoby.
> Niezależne rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały o ataku dronów ukraińskich na zakład przemysłu chemicznego w Stawropolu w Rosji. Według kanału Baza, mieszkańcy miasta słyszeli co najmniej pięć eksplozji. Władze Stawropola potwierdziły doniesienia o ataku, nie ujawniły jednak szczegółów.
Autorka/Autor: asty, tas/kab
Źródło: PAP, Ukraińska Prawda
Źródło zdjęcia głównego: Artem Onoprienko/Shutterstock