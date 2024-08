Najpierw Putin, potem Tusk. Czy Modi "przywiezie do Kijowa jakąś propozycję"?

To pisanie nowej historii - tak wizytę premiera Indii w Warszawie i Kijowie komentował były ambasador RP w Indiach i politolog doktor Tomasz Łukaszuk. - Premier Modi rozmawiał w cztery oczy z premierem Tuskiem, a wcześniej rozmawiał z Putinem. To oznacza, że być może przywiezie do Kijowa jakąś propozycję dotyczącą kwestii pokojowego zakończenia wojny - dodał.

Pierwsza podróż premiera Indii do Ukrainy odbywa się zaledwie kilka tygodni po rozmowach Narendry Modiego z Władimirem Putinem w Moskwie. W czwartek Modi spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą . Była to pierwsza oficjalna wizyta premiera Indii w Polsce od 45 lat.

Narracja, którą trzeba "odczarować"

"Okazało się, że wojna nie jest zbyt daleko od Delhi"

"Gra do wewnątrz"

Pytany o niedawne spotkanie Modiego z Władimirem Putinem, Łukaszuk stwierdził, że "w przypadku Indii, które są państwem z ambicjami, była to gra do wewnątrz". - Szef indyjskiego rządu musiał zapewnić dostawy ropy i gazu, bo bez tego gigantyczna gospodarka Indii nie przetrwa - ocenił.

"Równowaga musi być utrzymana"

- W rozumieniu Indii ta równowaga musi być utrzymana. Jeśli Rosja się osłabi, a Chiny się wzmocnią, to uderzy to w indyjskie interesy. USA weszły na wyższy pułap współpracy z Indiami w 2005 roku, od tamtej pory partnerstwo strategiczne jest pogłębiane i stabilne - wyjaśnił.

Cele wizyty Modiego

- Premier Modi rozmawiał w cztery oczy z premierem Tuskiem, a wcześniej rozmawiał z Putinem. To oznacza, że być może przywiezie do Kijowa jakąś propozycję dotyczącą kwestii pokojowego zakończenia wojny. Zaś jeśli nie będzie miał takiej propozycji, to zaproponuje osobiste zaangażowanie w rozmowy z ludźmi, z którymi ma stałe kontakty, czyli z prezydentem USA, przewodniczącym Chin i przywódcą Rosji. Prezydent Zełenski wie, że Modi jest jednym z nielicznych szefów rządów na świecie, który ma z nimi regularny bezpośredni kontakt. To może być dla prezydenta Zełenskiego jakaś oferta - ocenił politolog.