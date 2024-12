"Najnowsza informacja" w sprawie załogi polskiego statku zatrzymanego w Brazylii

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka przekazał nowe informacje dotyczące załogi statku Jawor, który został zatrzymany w porcie w Brazylii na początku października. Poinformował, że tamtejszy sąd "wydał decyzję o zwrocie paszportów wszystkim członkom załogi i zezwolił tym samym na opuszczenie przez nich kraju".

"Dostałem najnowszą informację dot. załogi statku 'Jawor', zatrzymanej w brazylijskim porcie Sao Luis. Sąd w Brazylii wydał decyzję o zwrocie paszportów wszystkim członkom załogi i zezwolił tym samym na opuszczenie przez nich kraju. Wsparcie konsularne i zaangażowanie Polskiej Żeglugi Morskiej, do której należy statek, pozwoliło na to, że załoga może wracać już do domu" - napisał wiceminister na platformie X.

Pół tony kokainy na polskim statku w Brazylii

Masowiec PŻM na początku października przypłynął do brazylijskiego portu Itaqui w Sao Luis po ładunek soi. Dwa dni czekał na kotwicowisku. 4 października jeden z marynarzy zauważył zerwaną plombę na wejściu do jednego z pustych pomieszczeń (tzw. void space) między nadbudówką a ładowniami. W środku były zafoliowane paczki. Powiadomiono kapitana, a ten - za pośrednictwem agenta - policję. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany pakunek to kokaina. W sumie pół tony.

PŻM poinformowała 6 października o udaremnieniu przemytu narkotyków przez załogę masowca. Rzecznik PŻM Krzysztof Gogol informował wówczas, że paczki z narkotykami zostały podrzucone prawdopodobnie w nocy.

Narkotyki znaleziono na polskim masowcu Jawor PŻM

MS Jawor ma 230 metrów długości. Na kotwicowisku nie jest objęty wzmocnionym nadzorem, a południowoamerykańskie kartele narkotykowe coraz częściej próbują wykorzystywać statki handlowe do przemytu.

Załoga MS Jawor, która na początku października przypłynęła do Brazylii, to 20 osób. Połowa to Polacy, pozostali to Ukraińcy, Bułgarzy i Rumuni. Rzecznik PŻM podkreślał wówczas, że załoga polskiego statku działała zgodnie z procedurami. Przypomniał też, że przebieg wachty na statku jest rejestrowany.

Autorka/Autor:mjz/ft

Źródło: TVN24