Zdobył Nagrodę Nobla. Dwa miesiące później pojawiły się oskarżenia o molestowanie

Tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, profesor Philip Dybvig, jest oskarżany przez studentki o molestowanie seksualne - twierdzi "Bloomberg". Ekonomista miał nękać je zarówno fizycznie, m.in. za pomocą dotyku, jak i wysyłaniem niestosownych wiadomości. Profesorowi nie postawiono jak dotąd formalnych zarzutów, a jego prawnik zapewnia, że Dybvig nie ma sobie nic do zarzucenia.

Oskarżenia wobec noblisty

Wśród oskarżających jest m.in. studentka z Chin, która przebywała na uczelni w St. Louis od 2011 do 2012 roku. Twierdzi ona, że Philip Dybvig miał wykorzystywać swoją znajomość języka chińskiego do prób uwodzenia studentek z tego kraju. W prywatnych wiadomościach miał nazywać ją "słodką" lub "cukierkową" dziewczyną. Pewnego razu zaprosił ją do swojego biura i wręczył jej pudełko czekoladek. Powtarzał, że "jest piękna" i łapał ją za rękę. - Usiadł bardzo blisko mnie - powiedziała "Bloombergowi" studentka. Dwoje studentów potwierdziło portalowi, że Chinka od razu opowiedziała im o tej sytuacji. Inna studentka pragnąca zachować anonimowość twierdzi z kolei, że profesor bez jej zgody pocałował ją kiedyś w szyję.