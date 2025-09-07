Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nadmiarowe i bezużyteczne. Dlaczego w zoo zabija się zwierzęta?

|
Pawian gwinejski, zdjęcie poglądowe
Pawiany w ZOO, wideo poglądowe
Źródło: Reuters
Śmierć 12 pawianów w zoo w Norymberdze, lwów w Kolonii i tygrysów w Lipsku to nie wypadki przy pracy. To standardy ogrodów zoologicznych, które zabijają swoich podopiecznych, gdy uznają je za nadmiarowe lub bezużyteczne. Tak dzieje się od lat w wielu krajach na całym świecie - powstał nawet specjalny termin na określenie tej praktyki: zootanazja. Dlaczego zwierzęta w zoo czasem skazywane są na śmierć? I jak to wygląda w Polsce?
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Kilka lat temu profesor Marc Bekoff z Uniwersytetu Kolorado i nowojorski aktywista Shimon Shuchat ogłosili 9 lutego "Światowym Dniem Zootanazji". Zootanazja, ich zdaniem, to "niepotrzebne zakończenie życia zwierzęcia przez ogród zoologiczny".
  • Głośna ostatnio sprawa zabicia pawianów w zoo w Norymberdze może skończyć się w sądzie. Do prokuratury trafiło 350 zawiadomień.
  • W przeszłości w innej sprawie skazani za zabicie tygrysów zostali pracownicy zoo w Magdeburgu. Powód uśmiercenia drapieżników był jednak inny niż teraz pawianów.
  • W Polsce w ostatnich latach w zoo poddano eutanazji niedźwiedzia brunatnego - był on już na tyle chory, że uznano to za skrócenie mu cierpienia. Sprawdziliśmy, czy zdarzają się przypadki zabicia zwierząt z innych powodów.

29 lipca w zoo w Norymberdze zginęło 12 pawianów gwinejskich. Trzy dorosłe samce i dziewięć samic zastrzelili pracownicy placówki, pozostawiając przy życiu 26 dorosłych zwierząt i pięć młodych.

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Czytaj także:
imageTitle
Rower pod pachę i w nogi. Kolarz skradł show podczas Maryland Classic
EUROSPORT
Sytuacja baryczna
"Widać kolejną falę gorącego powietrza"
METEO
shutterstock_1423488356
Kumulacja rozbita. Jedna z najwyższych wygranych w historii
BIZNES
AdobeStock_619655472
Gdzie jest burza? Tutaj pogoda się popsuła
METEO
Przesłuchanie Roberta F. Kennedy'ego w Senacie
"Stanowi zagrożenie dla zdrowia każdego Amerykanina". Rodzina wzywa go do rezygnacji
Świat
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
WARSZAWA
imageTitle
Sukienka od polskiej projektantki. Sabalenka błyszczała po finale
EUROSPORT
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Jest szóstka w Lotto Plus. Olbrzymia kumulacja
BIZNES
shutterstock_2458693189
Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"
Maja Piotrowska
imageTitle
Zadecydowały centymetry. Widowiskowy triumf Polki w USA
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski odebrał "archiwum katyńskie". Wręczył odznakę za "dzieło życia"
Polska
Uszanki
"Nigdy nie widziałam, żeby było ich tak dużo"
Anna Bruszewska
imageTitle
Najpierw czapka, teraz piłka. "Karen" okradła dziecko
EUROSPORT
imageTitle
Robert Kubica z historycznym pole position
EUROSPORT
Budynek Rządu Ukrainy
Rosjanie ostrzelali siedzibę rządu w Kijowie
Świat
imageTitle
Ponownie oni dwaj. Kiedy wielki finał US Open?
EUROSPORT
AdobeStock_215798671
To już dziś. Wieczorem warto spojrzeć w niebo
METEO
imageTitle
Sabalenka w szampańskim nastroju. Wyjawiła, co było kluczowe w finale
EUROSPORT
Piorun, burza
Alert RCB dla trzech województw
METEO
Portugalska policja
Siatka przemytników rozbita. Ponad dwie tony kokainy w rękach służb
Świat
Burzowe chmury, piorun, burza
Groźna pogoda w części kraju. Alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
imageTitle
O której dzisiaj kluczowy mecz Polaków w eliminacjach
EUROSPORT
George Hohl
Kanadyjski żołnierz zaginął na Łotwie. Po czterech dniach znaleźli go martwego
Świat
Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Tragiczny wypadek kolejki. Znają przyczynę
Świat
Atak Rosji na Zaporoże w Ukrainie
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę
Świat
Snusy
Zakażą woreczków i gum nikotynowych. Jest decyzja
Świat
Strefa Gazy. Izrael wyburzył wieżowiec w Gazie
Huk i kłęby dymu. Wieżowca w Gazie już nie ma 
Świat
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
"Latający obiekt" spadł na pole, wybuch na poligonie, "wielka zmiana" w USA
TO WARTO WIEDZIEĆ
Holenderski F-35
Holenderskie F-35 nad Polską. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę
Polska
Prawie w całej Polsce będzie przelotnie padało. Lokalnie zagrzmi
Mgły, deszcz i burze. Pogoda na dziś
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica