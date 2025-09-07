Nadmiarowe i bezużyteczne. Dlaczego w zoo zabija się zwierzęta?

Kluczowe fakty:
- Kilka lat temu profesor Marc Bekoff z Uniwersytetu Kolorado i nowojorski aktywista Shimon Shuchat ogłosili 9 lutego "Światowym Dniem Zootanazji". Zootanazja, ich zdaniem, to "niepotrzebne zakończenie życia zwierzęcia przez ogród zoologiczny".
- Głośna ostatnio sprawa zabicia pawianów w zoo w Norymberdze może skończyć się w sądzie. Do prokuratury trafiło 350 zawiadomień.
- W przeszłości w innej sprawie skazani za zabicie tygrysów zostali pracownicy zoo w Magdeburgu. Powód uśmiercenia drapieżników był jednak inny niż teraz pawianów.
- W Polsce w ostatnich latach w zoo poddano eutanazji niedźwiedzia brunatnego - był on już na tyle chory, że uznano to za skrócenie mu cierpienia. Sprawdziliśmy, czy zdarzają się przypadki zabicia zwierząt z innych powodów.
29 lipca w zoo w Norymberdze zginęło 12 pawianów gwinejskich. Trzy dorosłe samce i dziewięć samic zastrzelili pracownicy placówki, pozostawiając przy życiu 26 dorosłych zwierząt i pięć młodych.