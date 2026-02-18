Balon przemytniczy na zamarzniętym jeziorze. Służby "badają trajektorię lotu"

Na zamarzniętym jeziorze Pejpus w Estonii znaleziono balon przemytniczy Źródło: Google Earth

Biały balon z przymocowanymi kartonami papierosów zauważył na zamarzniętym jeziorze miejscowy wędkarz. Na miejsce funkcjonariusze przybyli skuterem śnieżnym. Papierosy, które dotarły do Estonii balonem zostały najprawdopodobniej wysłane z Białorusi. Towar z kontrabandy został przekazany do urzędu podatkowo-celnego - podano we wtorek w komunikacie.

Balon przemytniczy na zamarzniętym Jeziorze Pejpus Źródło: Politsei- ja Piirivalveamet

Jesienią 2025 roku, gdy władze Litwy z powodu częstych incydentów z balonami musiały zamykać lotnisko w Wilnie (położone blisko granicy z Białorusią), szef estońskiego rządu określił te zdarzenia, jako "atak hybrydowy".

Estonia na wschodzie graniczy tylko z Rosją. Przez Jezioro Pejpus, piąte co do wielkości jezioro w Europie, oraz połączone z nim Jezioro Ciepłe oraz Jezioro Pskowskie, wytyczona jest kontrolna linia graniczna, licząca około 130 kilometrów. Cała estońska granica z Rosją liczy zaś nieco ponad 330 kilometrów.

Straż Graniczna: badamy trajektorię lotu balonu

Według szefa Południowego Biura Straży Granicznej Meelisa Saarepuu, papierosy, które dotarły do ​​Estonii, są najprawdopodobniej towarem przemycanym z Białorusi do Europy.

- Ponieważ ruch takich balonów był dotychczas bardziej aktywny na Łotwie i Litwie, wymienialiśmy się z nimi informacjami w przeszłości, a także komunikujemy się z naszymi kolegami w związku z dzisiejszym incydentem - poinformował.

- Według naszych sąsiadów, trasa lotu balonów jest nieprzewidywalna. Zależy ona w dużej mierze od wiatru i warunków pogodowych, a miejsce ich lądowania często jest nieprzewidywalne. Trajektoria lotu balonu odkrytego dziś nad jeziorem Pejpus jest nadal badana - dodał Saarepuu.

Według Raina Kuusa, szefa Wydziału Śledczego Urzędu Podatkowo-Celnego, to nie pierwszy przypadek przemytu balonem w Estonii.

- Balony przemytnicze przylatywały już wcześniej do Estonii, ale w poprzednich przypadkach lądowały tu przypadkowo z powodu warunków pogodowych, a Estonia nie była krajem docelowym. Obecnie analizujemy wszystkie okoliczności, aby ustalić, czy tym razem przemycany towar został celowo skierowany do Estonii - powiedział Kuus.

