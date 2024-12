Może należeć do "floty cieni" i mógł zniszczyć kabel

Jest podejrzenie, że zagraniczny tankowiec Eagle S mógł mieć związek z uszkodzeniem podmorskiego kabla elektroenergetycznego EstLink 2 w Zatoce Fińskiej. "Policja, we współpracy ze Strażą Graniczną i innymi organami, bada łańcuch zdarzeń" - przekazały fińskie służby w swoim oświadczeniu. Naprawa może potrwać kilka miesięcy.

O awarii EstLink 2 i przerwaniu przesyłu energii tym połączeniem między Finlandią i Estonią poinformował w środę fiński operator Fingrid. Natomiast w czwartek fińska policja przekazała, że ma powody, by podejrzewać, że podmorski kabel elektroenergetyczny został uszkodzony przez zagraniczny tankowiec Eagle S.

"Policja, we współpracy ze Strażą Graniczną i innymi organami, bada łańcuch zdarzeń" - przekazały fińskie służby w oświadczeniu.

Według szefa służby celnej Samiego Rahskita statek Eagle S transportuje benzynę bezołowiową pochodzącą z rosyjskich portów. Jest podejrzewany o przynależność do rosyjskiej "floty cieni" ze względu na brak ubezpieczenia wydanego przez zachodnie towarzystwo.

Stan najwyższej gotowości na Morzu Bałtyckim

Połączenie elektroenergetyczne Estlink 2, utrzymywane przez fiński Fingrid i estoński Elering, ma długość ok. 170 km, z czego na odcinku ok. 145 km przebiega po dnie Zatoki Fińskiej między estońskim Pussi a fińskim Porvoo. Kabel oddano do użytku w 2014 roku.