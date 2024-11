Chaos i śmierć po ogłoszeniu wyników wyborów. Sąsiedzi zamykają granice

W Mozambiku od końca października co najmniej 18 osób zginęło w zamieszkach, które wybuchły po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich. Oficjalnie wygrał je Daniel Chapo, ale opozycja nie uznaje rezultatów głosowania. Sytuacja w Mozambiku budzi coraz większy niepokój sąsiednich państw.

Doszło do starć z policją i wojskiem. Siły porządkowe użyły broni gładkolufowej i gazu łzawiącego, by rozproszyć demonstrantów. Miasto masowo opuszczają obywatele Portugalii, której kolonią Mozambik był do uzyskania niepodległości pod koniec czerwca 1975 roku.