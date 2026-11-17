Most Krymski trafiony. Wołodymyr Zełenski pokazał nagranie Źródło wideo: X/Volodymyr Zelenskyy Źródło zdj. gł.: x.com/zelenskyyua

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"Dziś każdy może zobaczyć skutki uderzenia w główną wojskową przeprawę łączącą terytorium Rosji z naszym ukraińskim Krymem. Jest to rezultat siódmego etapu operacji, która była realizowana przez kilka tygodni, a została opracowana i koordynowana przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy wspólnie ze Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy" - napisał w komunikatorze Telegram Wołodymyr Zełenski.

Na portalu X Zełenski również opublikował informacje dotyczące akcji oraz nagrania:

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to… pic.twitter.com/pgUxGrE61K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026 Rozwiń

Prezydent Ukrainy przypomniał, że Rosja codziennie atakuje ukraińską infrastrukturę, w tym mosty w Zaporożu, Dnieprze, Kijowie i obwodzie odeskim. Podkreślił, że Ukraina wielokrotnie proponowała podjęcie kroków na rzecz deeskalacji, "lecz po wszystkich tych propozycjach słyszała jedynie stanowcze odmowy".

Most Krymski zamknięty po ataku

"Główne przęsło drogowe Mostu Krymskiego zostało zniszczone przez ukraińskie drony/pociski manewrujące. Obecnie leży ono w Cieśninie Kerczeńskiej, tworząc stertę gruzu, która blokuje szlak żeglugowy" - opisał profil OSINT technical na X. "Wow" - skomentował krótko szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, udostępniając ten post.

Siergiej Aksjonow, szef okupacyjnych władz Krymu, poinformował o dwóch ofiarach śmiertelnych po ataku dronowym na półwysep. Aksjonow przekazał również, że ruch na przeprawie został wstrzymany. Poinformowało o tym też rosyjskie ministerstwo transportu.

Jak podały media państwowe, cytowane przez agencję AFP, rosyjski rząd zwołał po ataku nadzwyczajne posiedzenie. O sytuacji został poinformowany Władimir Putin. Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne w sprawie "zamachu terrorystycznego" - przekazała rosyjska agencja TASS.

Most zamknięto także po poniedziałkowym ataku. Wówczas miało dojść do uderzenia w jedno z przęseł.

Ukraińskie media zwracają uwagę, że uderzenie w Most Krymski nastąpiło po tym, jak armia Putina zaatakowała dwa kluczowe dla Kijowa mosty. Moskwa przeprowadziła w nocy atak balistyczny na stolicę Ukrainy. Uszkodzeniu uległo też metro.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nocny atak na Kijów. Uszkodzone metro

Siły ukraińskie wysłały 800 dronów w kierunku Rosji, z czego ponad 300 zestrzelono w pobliżu Moskwy - twierdzą władze stolicy Rosji. Rosyjska agencja TASS potwierdziła też doniesienia o "potężnym ataku dronów" w obszarze przemysłowym w Ufie i Saławacie w regionie Baszkirii. Jest tam szereg rafinerii ropy naftowej - zauważyła agencja Reuters.

Znaczenie Mostu Krymskiego dla Rosji

Most Krymski, zbudowany po aneksji Krymu, jest celem ukraińskich ataków od początku pełnoskalowej inwazji Rosji ze względu na logistyczne znaczenie dla Moskwy.

Konstrukcja o długości 19 kilometrów przebiega nad Cieśniną Kerczeńską i jest jedyną bezpośrednią przeprawą dla transportu kołowego łączącą Półwysep Krymski z Rosją, a tym samym stanowi kluczową trasę dla zaopatrzenia rosyjskiej armii.

Jak wylicza CNN, kosztował 3,7 miliarda dolarów. Został zbudowany z myślą o obsłudze 40 tysięcy samochodów dziennie, a także przewożeniu 14 milionów pasażerów i 13 milionów ton ładunku rocznie - podają rosyjskie media państwowe.

Źródło: Google Maps