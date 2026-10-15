Świat Pożar na pokładzie tankowca. Siedem osób poszukiwanych Anna Winiarska |

Trasa jednostki pływającej pod banderą San Marino, na której wybuchł pożar Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Mapy Google

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O poszukiwaniach siedmiu marynarzy poinformowały władze Rumunii. Jak przekazały rumuńskie instytucje odpowiedzialne za żeglugę morską, na pokładzie było dwunastu członków załogi.

Ewakuacja po pożarze

Doszło także do pożaru na pokładzie drugiej jednostki handlowej - statku pod banderą Komorów, który znajdował się na rumuńskich wodach terytorialnych, w odległości około 14-18 km na południowy wschód od kanału Sulina na Dunaju. Załoga tej jednostki została ewakuowana.

Minister obrony Rumunii Radu Miruta poinformował w nocy ze środy na czwartek, że na razie nie wiadomo, czy w statek uderzył dron, czy pożar został spowodowany przez inne czynniki.

Atak Rosji na Ukrainę

Minionej nocy rosyjskie wojska przeprowadziły serię ataków z wykorzystaniem dronów na południowe regiony Ukrainy, między innymi na port Izmaił w obwodzie odeskim.

Od początku października na Morzu Czarnym, u wybrzeży należących do NATO Rumunii i Bułgarii, uszkodzonych zostało pięć statków handlowych, w wyniku czego zginęło lub zaginęło 23 marynarzy.