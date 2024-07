Mocne uderzenie w rosyjską marynarkę. Brytyjczycy o stratach

869 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ogłosił szereg decyzji, w tym wsparcie Ukrainy bronią o wartości co najmniej 40 miliardów dolarów. Od początku rosyjskiej inwazji siły zbrojne Ukrainy zniszczyły lub uszkodziły 26 okrętów rosyjskiej marynarki operujących w regionie Morza Czarnego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Zobowiązanie do długoterminowego wsparcia Ukrainy i deklaracja o jej "nieodwracalnej drodze do członkostwa", nacisk na Chiny w kontekście wspierania przez nie Rosji i deklaracje o wzmocnieniu sojuszniczej obrony rakietowej - to elementy zawarte w konkluzjach ze szczytu NATO w Waszyngtonie.

> Uzgodniliśmy dalsze kroki, by zbliżyć Ukrainę do NATO, będziemy ją wspierać na nieodwracalnej drodze do Sojuszu - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ogłosił też szereg decyzji, w tym wsparcie Ukrainy bronią o wartości co najmniej 40 miliardów dolarów.