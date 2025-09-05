Birmańska bojowniczka o wolność Aung San Suu Kyi Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Aung San Suu Kyi przebywa w areszcie od czasu zamachu stanu w Mjanmie w 2021 roku.

Według jej syna, stan zdrowia byłej premier pogarsza się i potrzebuje ona pilnej pomocy medycznej.

Aung San Suu Kyi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku, wieloletnia birmańska opozycjonistka i była premier, przebywa w areszcie od 2021 roku. Trafiła tam po tym, jak w Birmie/Mjanmie doszło do zamachu stanu.

W piątek syn kobiety Kim Aris, mieszkający w Londynie, przekazał w rozmowie z agencją Reutera najnowsze informacje o swojej matce. Ujawnił, że stan zdrowia Suu Kyi znacząco się pogarsza - zmaga się ona z problemami z sercem i potrzebuje pilnej opieki medycznej.

Przyznał, że w areszcie prosiła ona o konsultację kardiologiczną około miesiąc temu, ale nie wie, czy spełniono jej prośbę. - Bez odpowiednich badań (...) jest niemożliwe, by ocenić, w jakim stanie jest jej serce. Bardzo się martwię. Nie ma nawet sposobu, by sprawdzić, czy w ogóle żyje - zaznaczył. Mężczyzna dodał, że Suu Kyi cierpiała też na problemy związane z kościami i dziąsłami. Jego zdaniem prawdopodobnie mogła doznać urazów podczas trzęsienia ziemi, do którego doszło w Mjanmie w marcu. Kim Aris zaapelował o natychmiastowe zwolnienie 80-letniej noblistki z "okrutnego i zagrażającego życiu" aresztu.

Zamach stanu w Mjanmie

Suu Kyi od lat uważana jest za symbol prodemokratycznego ruchu Mjanmy. W wyborach parlamentarnych w listopadzie 2020 roku jej Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD) odniosła wyraźne zwycięstwo, a ona sama stanęła na czele rządu. 1 lutego 2021 roku wojskowa junta obaliła jednak rząd, a wraz z Suu Kyi aresztowano prezydenta i wielu przedstawicieli władzy. Od czasu przewrotu kraj pogrążony jest w przemocy, chaosie politycznym i gospodarczym.

Podległe juncie sądy skazały byłą premier łącznie na 33 lata pozbawienia wolności za różne rzekome przestępstwa, do których się nie przyznała. Wśród nich była m.in. korupcja czy oszustwa wyborcze.

