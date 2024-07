"Mój oprawca jest tu dziś na sali". Słowa miss wywołały burzę w sieci

Miss Kansas dzieli się historią przemocy domowej

W związku z zainteresowaniem, jakie wzbudził wpis, Smith postanowiła odnieść się w mediach społecznościowych do swojej wcześniejszej przemowy. W zamieszczonym na Instagramie poście kobieta wyjaśniła, że podczas finału konkursu piękności "jej historia przybrała nieoczekiwany zwrot, kiedy to ktoś, od kogo próbowała się wyleczyć, spróbował zakłócić jej spokój". Dodała, że nagłaśniając to dąży do "przekucia bólu w cel i użycia go w sposób, który jednoczy i podnosi na duchu". "Jestem gotowa wykorzystać moją historię, narzędzia i zasoby, by zakończyć niezdrowe relacje we wszystkich formach" - napisała.