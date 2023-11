Minister nie wyłączył internetu podczas urlopu za granicą. Zapłaci równowartość 55 tysięcy złotych

Z opublikowanego przez szkocki parlament zestawienia na temat wykorzystania transmisji danych w roamingu wynika, że podczas zeszłorocznego urlopu w Maroku Michael Matheson wykorzystał na swoim służbowym iPadzie dane na kwotę 10,9 tys. funtów (ok. 55 tys. zł). Jak przekazał portal BBC w czwartek, minister zdrowia w szkockim rządzie tylko 2 stycznia miał wykorzystać 3,18 GB danych na kwotę 7,3 tys. funtów (ok. 36,5 tys. zł).

Polityk: synowie oglądali mecze

W czwartek minister zdrowia wystąpił w szkockim parlamencie, gdzie przeprosił za poniesione koszty i powiedział, że dane wykorzystali jego synowie, oglądając mecze piłkarskie. - To ja ponoszę odpowiedzialność za iPada, to ja ponoszę odpowiedzialność za wykorzystanie danych - podkreślił polityk, cytowany przez portal stacji Sky News. - Dlatego moja żona i ja podjęliśmy natychmiastową decyzję o zwróceniu parlamentowi kosztów - dodał. W rozmowie z dziennikarzami po wystąpieniu zaprzeczył pogłoskom, że to on oglądał mecze podczas urlopu.