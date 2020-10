Miliony ankiet w ponad 150 krajach. Wniosek? Milenialsi najmniej zadowoleni z demokracji

Z raportu wynika, że głównym powodem rozczarowania demokracją wśród młodych ludzi są nierówności pod względem zamożności i dochodów. Badanie sugeruje, że populizm może zwiększyć zaangażowanie w demokrację, skłaniając do działania partie umiarkowane i ich przywódców. Cambridge Center for the Future of Democracy przeanalizowało dane od ponad 4,8 miliona respondentów zebrane w 154 krajach w latach 1973-2020.