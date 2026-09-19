Protesty w Meksyku po zabójstwie 21-letniej studentki

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Hiszpanka Claudia Tacoronte Aguilera pojechała do Meksyku na wymianę studencką. Została brutalnie zamordowana. To już czwarte zabójstwo kobiety na tym jednym uniwersytecie w stanie Morelos w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Prokuratura kwalifikuje to jako kobietobójstwo - w tym kraju to osobna kategoria przestępstw. Studenci wyszli na ulice na znak protestu, ale przemoc wobec kobiet ma niestety głębokie korzenie.