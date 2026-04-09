Świat

Ratunek po dwóch tygodniach w kopalni złota. Nagranie

Górnik
Meksyk. Górnik był uwięziony w kopalni przez blisko dwa tygodnie
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Górnik został uwolniony z kopalni złota w stanie Sinaloa w północnym Meksyku dwa tygodnie po tym, jak doszło w niej do zawalenia jednego z szybów. Na nagraniu opublikowanym przez władze widać moment, gdy wojskowi nurkowie docierają do miejsca uwięzienia mężczyzny, który stoi po pas w wodzie.

25 marca grupa górników została uwięziona w kopalni El Rosario po tym, jak została ona zalana - podała agencja AP. Spośród 25 mężczyzn pracujących w kopalni 21 zdołało natychmiast się z niej wydostać.

W ciągu kolejnych dni służby ewakuowały kolejnego górnika z głębokości 300 metrów. Jeden pozostaje zaginiony, a jeden został znaleziony martwy - poinformowała we wtorek prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum. Tego samego dnia po południu ratownicy odnaleźli 300 metrów pod powierzchnią kolejnego górnika, zidentyfikowanego jako Francisco Zapata Najera.

Nagranie z kopalni

Na nagraniu opublikowanym przez władze widać moment, gdy wojskowi nurkowie docierają do miejsca uwięzienia mężczyzny, który stoi po pas w wodzie, pozostaje przytomny i odpowiada na pytania. - Przybyliśmy ci pomóc - mówi jeden z nurków. - Wszystko będzie dobrze. Wyciągniemy cię stąd - dodaje.

Francisco Zapata Najera opuścił kopalnię w środę rano, następnie został przetransportowany do szpitala na pokładzie śmigłowca. Jak podało wojsko, był w dobrym stanie, "wykazywał jedynie objawy odwodnienia".

Prezydentka Meksyku opublikowała nagranie z terenu kopalni w nocy ze środy na czwartek. Jak podkreśliła, "niesamowita akcja ratunkowa" zakończyła się sukcesem dzięki zaangażowaniu armii oraz "wierze i wytrwałości górnika". "Jestem przekonana, że wszyscy Meksykanie wspierają was całym sercem" - napisała Claudia Sheinbaum na Facebooku.

Ponad 200 osób zginęło w zawalonej kopalni

Ponad 200 osób zginęło w zawalonej kopalni

Ich macki sięgają dalej, niż sobie wyobrażasz. Kim są ci ludzie?

Ich macki sięgają dalej, niż sobie wyobrażasz. Kim są ci ludzie?

Marcin Złotkowski

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CNN

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Czytaj także:
Sędziowie TK przed kancelarią prezydenta
Sędziowie TK pojawili się w kancelarii prezydenta
RELACJA
shutterstock_2690171729_1
RegioJet wycofuje się z Polski. Stawia zarzuty polskiemu przewoźnikowi
BIZNES
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Został postrzelony podczas próby ucieczki, zmarł w szpitalu. Nowe ustalenia
WARSZAWA
zakaz-spacerów-w-pobliżu-Bomunsan
Po ucieczce wilka z zoo, zamknięto pobliską szkołę. Szuka go 300 osób
METEO
Ambasador USA Tom Rose
"Zagrożenie, które wisiało nad nami, zniknęło". Ambasador o "zwycięstwie" USA
Polska
Wypadek na Moście Gdańskim
Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty
"Na tym procedurę uważam za zakończoną". Komentarze po ślubowaniu sędziów
Polska
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Zalało oddział chirurgii. Wszystko przez awarię kanalizacji
Poznań
Koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium
Tysiące żywych koralowców. "Największa próba przemytu w historii"
WARSZAWA
policja - FotoDax shutterstock_2280430427
"Nowa fala oszustw". Policja ostrzega
BIZNES
Karol Nawrocki
Reakcja Pałacu Prezydenckiego. "Nadal jest jedenastu sędziów"
Polska
kroplowka reka pwa
Mieszane w domu kroplówki nie leczyły raka
Kraków
Policyjni śledczy na nowojorskiej Gilgo Beach, 5 kwietnia 2011
Ciała porzucone na plaży. Zwrot w sprawie seryjnego mordercy
Świat
Pożar wybuchł 13 lutego wczesnym popołudniem
Próbował zabić córkę i wnuka, sam zginął w pożarze
Kielce
Tanner Horner
Byłemu kurierowi grozi kara śmierci. "Kłamstwo na kłamstwie"
Świat
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Pentagon wykluczył, sąd nie zablokował. Gigant coraz bliżej "czarnej listy"
BIZNES
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przystawiła nóż do szyi i kazała jechać. 32-latka stanie przed sądem
Łódź
shutterstock_2473737423 barman przygotowuje koktajle w barze na imprezie afrobeats. Życie nocne, imprezy i barmaństwo
Pijesz okazjonalnie? Tyle drinków na raz wystarczy, by rozpocząć destrukcję wątroby
Zdrowie
Podejrzany o rozbój tymczasowo aresztowany
Uderzył w twarz i groził śmiercią. Tłumaczył: mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam
WARSZAWA
Kiedy zrobi się naprawdę ciepło?
Kiedy nastąpi wybuch wiosny? To pokazują modele
Arleta Unton-Pyziołek
Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna
Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach
WARSZAWA
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
Skrajnie niebezpieczny "skrót". SKM publikuje nagranie
WARSZAWA
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Zdrowie obowiązkowe w szkole. Lekarze i aktywiści komentują decyzję rządu
Piotr Wójcik
Nowi sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Sejmie ślubowanie
"Zwracam się do prezydenta". Sędziowie TK złożyli ślubowanie
Polska
Seniorzy
Od tego też zależy długie życie. Naukowcy potwierdzili
Zdrowie
imageTitle
Niefortunne nagranie. Kibice drżeli o nogę piłkarza
EUROSPORT
Przymrozek, zimno, mróz, niska temperatura
Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Nie wytrzymała. "Weź tę rakietę i zobaczymy, jak ci pójdzie"
EUROSPORT
Znaleźli ponad 7500 paczek nielegalnych papierosów
Podejrzani o przemyt papierosów balonami. Polak i Białorusin w areszcie
Białystok
