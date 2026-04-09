Ratunek po dwóch tygodniach w kopalni złota. Nagranie
25 marca grupa górników została uwięziona w kopalni El Rosario po tym, jak została ona zalana - podała agencja AP. Spośród 25 mężczyzn pracujących w kopalni 21 zdołało natychmiast się z niej wydostać.
W ciągu kolejnych dni służby ewakuowały kolejnego górnika z głębokości 300 metrów. Jeden pozostaje zaginiony, a jeden został znaleziony martwy - poinformowała we wtorek prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum. Tego samego dnia po południu ratownicy odnaleźli 300 metrów pod powierzchnią kolejnego górnika, zidentyfikowanego jako Francisco Zapata Najera.
Nagranie z kopalni
Na nagraniu opublikowanym przez władze widać moment, gdy wojskowi nurkowie docierają do miejsca uwięzienia mężczyzny, który stoi po pas w wodzie, pozostaje przytomny i odpowiada na pytania. - Przybyliśmy ci pomóc - mówi jeden z nurków. - Wszystko będzie dobrze. Wyciągniemy cię stąd - dodaje.
Francisco Zapata Najera opuścił kopalnię w środę rano, następnie został przetransportowany do szpitala na pokładzie śmigłowca. Jak podało wojsko, był w dobrym stanie, "wykazywał jedynie objawy odwodnienia".
Prezydentka Meksyku opublikowała nagranie z terenu kopalni w nocy ze środy na czwartek. Jak podkreśliła, "niesamowita akcja ratunkowa" zakończyła się sukcesem dzięki zaangażowaniu armii oraz "wierze i wytrwałości górnika". "Jestem przekonana, że wszyscy Meksykanie wspierają was całym sercem" - napisała Claudia Sheinbaum na Facebooku.
