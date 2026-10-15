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Świat

Media: Ukraina nie ma pocisków do Patriotów

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Bateria Patriot
Problemy Ukrainy z dostępnością rakiet do Patriotów. Wyczerpane niemal wszystkie zapasy
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: U.S. Army photo by Capt. Frank Spatt/DVIDS
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Ukrainie skończyły się pociski do Patriotów - podała CNN. Źródło, na które powołuje się stacja, poinformowało, że Kijów nie przechwycił prawie żadnej rakiety podczas ostatniego rosyjskiego ostrzału.

Jak powiedział stacji informator, Ukraina wyczerpała wszystkie zapasy rakiet przechwytujących do systemu, co zwiększyło jej podatność na ataki rakietami balistycznymi. Źródło przekazało CNN, że "prawie wszystkie pociski balistyczne z ostatniego ataku nie zostały przechwycone z powodu braku rakiet (przechwytujących)".

W nocy z wtorku na środę Rosja przypuściła kilka ataków za pomocą rakiet balistycznych, atakując między innymi kijowskie elektrownie i powodując przerwy w dostawach prądu. 

Ukraina i problem z rakietami do Patriotów

Sprawa kurczących się zapasów rakiet do Patriotów jest problemem, o którym Ukraina mówi od wielu miesięcy, lobbując w USA i innych krajach o dodatkowe dostawy. Według CNN, nie jest to pierwszy raz, gdy Ukrainie skończyły się rakiety. W sierpniu stacja informowała, że z powodu niemal całkowitego wyczerpania zapasu pocisków niektóre wyrzutnie nie były używane od tygodni.

Przedstawiciele Kijowa na początku października mówili mediom, że USA nie wstrzymały dostaw pocisków przechwytujących, lecz są one przekazywane w bardzo niewielkich liczbach. 

Ukraina zabiega też o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Choć według Kijowa prezydent Trump wyraził na to zgodę co do zasady - by została ona wdrożona w praktyce, potrzebna jest decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, który od tygodni nie podjął w tej sprawie działań. 

Trump sugerował, że Ukraina otrzymałaby licencję na produkcję mniej zaawansowanych typów rakiet niż te z "najwyższej półki", PAC-3 MSE. Jednym z wariantów jest produkowanie pocisków nienależących do serii Patriot, lecz z nimi kompatybilnych.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
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