Ewentualne objęcie Ukrainy ochroną byłoby połączone z dostępem do pewnych możliwości i praw przysługujących państwom członkowskim - przekazali rozmówcy Bloomberga, którzy zastrzegli sobie anonimowość.

Wspólnota miałaby jednocześnie dać Ukrainie jasny komunikat na temat harmonogramu poszczególnych etapów formalnej procedury wymaganej przed przystąpieniem do Unii.

Inne rozważane rozwiązania to kontynuowanie podjętych już procedur dotyczących akcesji, czy też stopniowe przyznawanie Ukrainie członkostwa we Wspólnocie.

Przystąpienie Ukrainy do UE elementem porozumienia pokojowego

20-punktowy plan pokojowy, nad którym Kijów pracuje głównie z Waszyngtonem, zakłada, że Ukraina przystąpi do UE w 2027 roku, lecz już wcześniej będą jej przyznawane pewne korzyści wynikające z członkostwa w Unii - wyjaśnia Bloomberg.

Informował o tym wcześniej dziennik "Financial Times". Według gazety Bruksela popiera przyspieszone członkostwo Ukrainy, mimo że wymagałoby to "reformy procesu akcesyjnego". Władimir Zełenski powiedział, że spodziewa się, iż Ukraina dołączy do bloku w 2027 roku.

W odpowiedzi na pytanie agencji rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że przystąpienie Ukrainy do UE jest elementem porozumienia pokojowego.

UE buduje więzi z państwami kandydującymi do Unii jeszcze przed ich akcesją, a w przypadku Ukrainy już teraz wykorzystywane są pewne mechanizmy w ramach procedury pogłębionych, kompleksowych umów o wolnym handlu - dodał rzecznik.

Ukraina stara się o członkostwo w Unii Europejskiej

Kijów uzyskał status kandydata do Wspólnoty w 2022 roku, wkrótce po ataku Rosji na Ukrainę, a zgodę na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych - pod koniec 2023 roku.

Formalne negocjacje rozpoczęły się w 2024 roku, ale proces ten spowolniły Węgry, które blokują otwieranie tzw. klastrów negocjacyjnych - grup tematycznych dotyczących reform, jakie kraj kandydujący musi zrealizować przed wejściem do UE - przypomina amerykańska agencja.

