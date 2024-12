Media: król Karol będzie kontynuował leczenie w przyszłym roku

Media o leczeniu króla

Sky informuje, że "panuje poczucie optymizmu", który można dostrzec między innymi "w chęci monarchy do utrzymania napiętego harmonogramu publicznych zobowiązań, także w okresie świątecznym". Informator miał usłyszeć od otoczenia króla, że jest to "człowiek, który jeśli tylko znajdzie w kalendarzu piętnaście minut, to znajdzie coś, żeby je zapełnić". Ponadto informator twierdzi, że "intencją monarchy jest powrót w pełni do wykonywania obowiązków publicznych w przyszłym roku", a plan na pierwszą połowę 2025 roku obejmuje "mieszankę wydarzeń krajowych i międzynarodowych".