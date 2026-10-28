Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Flavio Bolsonaro przegrał wybory w Brazylii, uciekł do USA. Media: pomogła administracja Trumpa

|
Flavio Bolsonaro przegrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii
Wybory prezydenckie w Brazylii
Źródło wideo: Kontakt24 / Zuzanna
Źródło zdj. gł.: Isaac Fontana/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Po przegranych wyborach prezydenckich Flavio Bolsonaro opuścił Brazylię i uciekł do USA - poinformował Reuters. W organizacji potajemnego wyjazdu miała uczestniczyć administracja prezydenta USA Donalda Trumpa - pisze dziennik "Folha de Sao Paulo". Donald Trump powiedział, że poparłby przyjazd Bolsonaro do USA.

Po przegranych wyborach prezydenckich Flavio Bolsonaro opuścił Brazylię i poleciał do USA - podał we wtorek Reuters, powołując się na amerykańskich urzędników. Pisały o tym też media w Brazylii.

Argentyński portal Infobae poinformował wcześniej, że w nocy z poniedziałku na wtorek Bolsonaro przekroczył granicę z Argentyną. Według Infobae w przygranicznym argentyńskim mieście Puerto Iguazu czekał na niego prywatny samolot, który miał go zabrać do Stanów Zjednoczonych.

Brazylijski dziennik "Folha de Sao Paulo" poinformował natomiast, że sojusznicy polityczni Bolsonaro otrzymali wiadomość, iż wyjechał on do Argentyny z zamiarem dotarcia do USA i że podróżuje z nim jego żona i dwie córki.

Flavio Bolsonaro przegrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii
Flavio Bolsonaro przegrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii
Źródło zdjęcia: Isaac Fontana/PAP/EPA

Śledztwo i unieważniony paszport

Bolsonaro jest objęty wszczętym we wtorek śledztwem w sprawie domniemanego zagranicznego finansowania jego kampanii wyborczej. Toczy się wobec niego również postępowanie dotyczące podejrzeń, że przyjął dużą sumę pieniędzy od oskarżonego o korupcję wpływowego bankiera.

W poniedziałek, dzień po wyborach, w których Bolsonaro uległ obecnemu szefowi państwa Luizowi Inacio Luli da Silvie, policja wyznaczyła mu 24-godzinny termin na oddanie swoich paszportów. Według źródeł dziennika "O Globo" i agencji Reuters polityk tego nie zrobił, więc dokumenty unieważniono.

Władze Argentyny zapewniły, że w rejestrach nie ma zapisu o przekroczeniu granicy przez Bolsonaro - podał argentyński dziennik "La Nacion". Źródło Reutersa w brazylijskiej policji federalnej przekazało, że Bolsonaro nie przekroczył oficjalnie żadnego przejścia granicznego. By przejechać do Argentyny, Brazylijczycy nie potrzebują paszportu - wystarczy dowód osobisty.

Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro
Źródło zdjęcia: Andre Coelho/EPA/PAP

Administracja Trumpa miała uczestniczyć w organizacji potajemnego wyjazdu

Członek brazylijskiej Izby Deputowanych Mauricio Marcon, należący do partii Bolsonaro, napisał w mediach społecznościowych, że senator udał się do Stanów Zjednoczonych, by ubiegać się o azyl polityczny. Porównał go do przywódczyni wenezuelskiej opozycji Marii Coriny Machado, prześladowanej przez reżim byłego przywódcy Nicolasa Maduro.

Źródła "Folha de Sao Paulo" informowały, że Bolsonaro leciał prawdopodobnie do Miami lub Dallas. Źródło zbliżone do rządu USA przekazało natomiast, że administracja Trumpa "aktywnie uczestniczyła" w planie wydostania go z Brazylii. Później dziennik "O Globo" przekazał, że Flavio dotarł do Miami, gdzie spotkał się ze swoim bratem Eduardo.

Komentatorzy podkreślają, że Bolsonaro jest ideologicznym sojusznikiem prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezydent USA w środę rozmawiał z dziennikarzami o przyjeździe Bolsonaro do USA.

- Cóż, poparłbym to. Myślę, że to porządni ludzie. Wybory były bardzo dziwne i moim zdaniem były okropne. Zebrały złe recenzje. Wystarczy spojrzeć, co stało się z ich rynkiem - powiedział Trump. - Nie opowiadałem się po żadnej ze stron, wiecie. Znam ich obu. Znam Lulę. Flavio znam trochę. Ojca znam bardzo dobrze. Ojciec był naprawdę źle traktowany. Tak mi się wydawało, ale nie byłem w to zaangażowany. Taka jest Brazylia. To inny kraj - dodał.

Bolsonaro i jego rodzina mają otrzymać wizy w USA

- Departament Stanu wyda wizy Flaviowi Bolsonaro i członkom jego rodziny oraz zezwoli im na wjazd do Stanów Zjednoczonych - powiedział AP urzędnik, prosząc o anonimowość. Według informacji "Wall Street Journal", już je otrzymali.

Brat Flavia, Eduardo Bolsonaro, mieszkający w Teksasie, publicznie zachęcał go do opuszczenia Brazylii w przypadku przegranej - przypomniała AP.

Bolsonaro wielokrotnie podkreślał swoje dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W maju odwiedził Biały Dom. Trump nie udzielił Bolsonaro jednoznacznego, zdecydowanego poparcia w drugiej turze wyborów przeciwko Luli, tak jak robił to w przypadku niektórych innych kandydatów centroprawicowych w Ameryce Łacińskiej. W poniedziałek zasugerował jednak, nie przedstawiając żadnych dowodów, że wybory w Brazylii zostały "sfałszowane".

Prawnicy Bolsonaro ani Partia Liberalna (PL), którą reprezentuje, nie skomentowali sprawy. Po wyborach polityk nie uznał wyniku, ale później zrobiła to PL.

Jego ojciec odsiaduje wyrok

Ojciec Flavia, sojusznik ideologiczny Donalda Trumpa i były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, odbywa obecnie wyrok 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu po przegranych przez siebie wyborach z 2022 roku. Po tych wyborach Jair odmówił uznania swojej porażki i wyjechał do USA, ale ostatecznie powrócił do Brazylii, gdzie został w 2025 roku skazany.

W Stanach Zjednoczonych mieszka brat Flavia, Eduardo, były członek Izby Deputowanych, skazany zaocznie w Brazylii na cztery lata więzienia za namawianie administracji Trumpa do nakładania sankcji na brazylijskich urzędników i sędziów w celu wpłynięcia na proces Jaira Bolsonaro.

Źródło: PAP, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
BrazyliaFlavio BolsonaroUSA
Czytaj także:
Olsztyn
Prezydent chce poszerzyć granice miasta. Wójt: nie włożył w rozwój osiedla ani złotówki!
Michał Malinowski
Świadek zeznał przed sądem, że Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek
Świadek przed sądem: taka była moja pierwsza myśl, że to jest prostytutka z alfonsem
FAKTY
imageTitle
Sensacja to mało powiedziane. Czwartoligowcy wyrzucili Arsenal
EUROSPORT
Systemy obrony powietrznej Patriot
Amerykanie "docenili nasze wysiłki". "Będziemy mieli dostęp do najnowszej wiedzy"
TAK JEST
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Osiem milionów do wygrania
BIZNES
Wybił szybę w jego aucie i odjechał
Groził śmiercią, wybił szybę, odjechał
WARSZAWA
Nijala, Sudan
Atak dronem na targowisko. Ponad 100 osób nie żyje
Świat
Mgła, mgły, droga, samochody
Prognoza zagrożeń IMGW. Tu widzialność znów będzie słaba
METEO
imageTitle
Nie chcą Rosjan u siebie. "Nie akceptujemy"
EUROSPORT
imageTitle
Bardzo symboliczna kara dla Barcelony
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump przed Białym Domem
Ukłon w stronę Kremla. "Symboliczny" fundusz
BIZNES
Agnieszka Bartol
To "pozostanie tajemnicą". Przyszła ministra o rozmowach z premierem
Polska
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Nowe ceny paliw
BIZNES
Barbara Nieman była wieloletnią solistką Teatru Wielkiego Opery Narodowej
Barbara Nieman nie żyje
Kultura i styl
Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Teksasie
"Zróbmy z niej 51. stan". Trump: Co wy na to? Mają dużo ropy
Świat
pap_20220317_1Q1 patriot
Centrum serwisowe w Polsce, zeznania o Nawrockim, decyzja Tuska
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Popisy bramkarzy i karne w Gliwicach. Obrońca trofeum gra dalej
EUROSPORT
imageTitle
Rekordowa pula nagród i nowość. To będzie historyczny Turniej Czterech Skoczni
EUROSPORT
imageTitle
Prawnuk Benito Mussoliniego doczekał się premierowego gola
EUROSPORT
Barbara Brodzińska-Mirowska i Andrzej Stankiewicz
Stankiewicz o oświadczeniu Nawrockiego. "Wzywam pana prezydenta"
fakty po faktach
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Pula w Eurojackpot przekroczyła kolejną granicę
BIZNES
Zniszczenia wywołane przez trąbę powietrzną
Trąba powietrzna na placu budowy. Są ofiary śmiertelne
METEO
imageTitle
Wypłynęło nazwisko nowego trenera Sinnera
EUROSPORT
Benjamin Netanjahu, Gadi Eisenkot
Izraelczycy wybrali. Są wyniki exit poll
Świat
Żołnierz podejrzewany o kradzież auta (zdj. ilustracyjne)
Żołnierz w kradzionym aucie. Miało dojść do przemocy
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent zwołał posiedzenie RBN. Jest data
Polska
Rozprawa w procesie Karola Nawrockiego przeciw Onetowi
"Prawda niezakopana pod dywan". Geldon o sprawie Nawrockiego
Polska
Domański
Domański odpowiada Nawrockiemu. "Fakty są takie"
kropka nad i
Przed salą byli policjanci o ochroniarze zatrudnieni przez Onet
Proces Nawrockiego z Onetem na ostatniej prostej. Kluczowe fakty
Klaudia Ziółkowska
Kierowca ciężarówki uszkodził sieć trakcyjną
Zerwał sieć trakcyjną, sparaliżował ruch, spowodował ogromne straty. Jest nagranie
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica