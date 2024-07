NIS wyciągnęła takie wnioski na podstawie analizy słów, których północnokoreańskie media i oficjele używają w odniesieniu do Kim Dzu Ae, tego jak często pojawiała się publicznie i w jakich wydarzeniach brała udział przy boku swojego ojca.

NIS stwierdziła, że w przeszłości około 60 procent działalności publicznej Dzu Ae obejmowało towarzyszenie ojcu w wydarzeniach wojskowych, a część innych była związana z gospodarką. Zaznaczono, że stosowanie określenia "hyangdo" (co oznacza przewodnik) w odniesieniu do niej sugerowało, że jest na drodze do stania się kolejnym przywódcą.