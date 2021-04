Morawiecki, Orban i Salvini. Konferencja w Budapeszcie opóźniona

Europoseł PiS Ryszard Legutko stwierdził, że niezależnie od ustaleń czwartkowego spotkania, arytmetyka w Parlamencie Europejskim będzie taka, jaka została ustalona w wyniku wyborów, a do kolejnych wyborów - jego - "nic nowego się nie narodzi".

Podkreślał, że wszyscy trzej liderzy - Morawiecki, Orban i Salvini oraz ich partie mają inna pozycje, status. - Punkt dojścia jest podobny, czyli stworzenie alternatywy konserwatywnej, ale punkt wyjścia jest inny. My jesteśmy w grupie politycznej (Europejscy Konserwatyści i Refomatorzy - red.), która istnieje, działa od wielu lat, jest dobrze ustabilizowana. Jeśli chodzi o Fidesz, to oni po wyjściu z EPL-u są nigdzie, w politycznej próżni, natomiast Salvini jest w innej grupie politycznej - mówił Legutko.

Według europosła PiS, włoska Liga jest "otoczona kordonem sanitarnym" w swojej grupie politycznej i uniemożliwia jej się działanie w ramach frakcji "Tożsamość i Demokracja". - Zarówno Węgrzy, jak i Włosi są w sytuacji pewnego przymusu. Natomiast my działamy w ramach naszej grupy, gdzie mamy sporą grupę sojuszników, mamy Braci Włochów - partię, która rośnie w siłę i zrównała się w popularności z partią Salviniego, której popularność spada - powiedział Legutko.



- Nam oczywiście będzie miło zaprosić Fidesz do dołączenia do EKR-u, to by nas wzmocniło. Co do Salviniego to też, choć decyzja zależy od naszych włoskich sprzymierzeńców. Sądzę, że też pewnie by przystali na to, ale to w dalszym ciągu nie zmienia arytmetyki polityczne w PE - dodał.