Tragiczny wypadek w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków

Maroko Źródło: Google Maps

Do wypadku z udziałem Polaków doszło w piątek wieczorem.

Pierwsza informacja o zdarzeniu wpłynęła na Kontakt24. Według internautki grupa Polaków miała podróżować autobusem. W pewnym momencie pojazd miał się stoczyć, prawdopodobnie po wydmie. Jak dodała kobieta, do wypadku miało dojść w rejonie Merzuga, w południowo-wschodniej części Maroka.

Informację o wypadku potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Na południu Maroko wydarzył się tragiczny wypadek. Doszło do przewrócenia się samochodu, w wyniku czego dwóch polskich obywateli poniosło śmierć. Nasz konsul jest w kontakcie z rodzinami tych osób. Obecnie trwają prace nad transportem ciał - przekazał.

