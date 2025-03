Nie jest prawdą, że USA całkowicie zerwały kontakty między swoimi a ukraińskimi służbami - powiedział przewodniczący sejmowej komisji do spraw służb specjalnych Marek Biernacki. Sytuacja w Ukrainie była jednym z tematów niejawnego posiedzenia komisji. Prognozował, że "Rosjanie będą rozgrywać Amerykanów i próbować ich wykorzystać". Mówił również o przeciwdziałaniu przez polskie służby aktom dywersji i o wojnie hybrydowej. - Dla mnie wojna hybrydowa to była infosfera, media, prasa. Teraz mamy już fizyczne ataki, psucie czegoś, dywersję - zauważył.

Sejmowa komisja do spraw służb specjalnych zapoznała się w czwartek na niejawnym posiedzeniu z informacją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat aktualnej sytuacji politycznej i militarnej w Ukrainie i Rosji .

- Agencja Wywiadu pokazywała nam różne warianty rozwoju tej bardzo dynamicznie przecież zmieniającej się rzeczywistości, a Służba Wywiadu Wojskowego przedstawiła nam sytuację militarną na froncie i zasoby militarne, które są w grze - wyliczał. Jak mówił, "refleksja po tych informacjach jest jednak taka, że polityka amerykańska prezydenta Donalda Trumpa jest nieprzewidywalna i tego, co się będzie dalej działo, do końca nie są w stanie przewidzieć nie tylko nasze służby, ale podejrzewam też, że nawet służby amerykańskie".

Biernacki: Amerykanie nie zerwali całkowicie kontaktów z ukraińskimi służbami

Powiedział, że z ocen militarnych wynika, że Ukraina daje sobie radę, a nawet jeśli wojna nie zakończy się pokojem, to w tym roku nie uda się Rosji pokonać Ukrainy.

- Ukraina jest przygotowana, ma dużą armię, walczy, ma dzielnych żołnierzy. Wsparcie Europy jest też dla niej bezcenne. Zobaczymy natomiast, jak dalej będą się zachowywali Amerykanie - mówił przewodniczący komisji. - Spodziewamy się, że Rosjanie będą rozgrywać Amerykanów i próbować ich wykorzystać. Może być to zderzenie świata administracji Trumpa z wyrachowaną polityką rosyjską - ocenił. Dodał, że szczegółów tych przesłanek i informacji nie może zdradzić, bo są one niejawne.

W środę dyrektor CIA John Ratcliffe, cytowany przez zachodnie media, poinformował, że Stany Zjednoczone przestały dzielić się danymi wywiadowczymi z Ukrainą. Jak zaznaczył w czwartkowej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW), to jedno z wielu żądań Kremla wobec USA, Ukrainy i jej sojuszników.

Wojna hybrydowa. "To już nie tylko agresja w infosferze"

- Mieliśmy w tej sprawie dłuższe spotkanie, a szef ABW Rafał Syrysko przedstawił szerszy obraz i całokształt tego typu działań. Widać z tego, że to dzieje się w dużej skali. To już nie tylko agresja w infosferze, ale też w sferze fizycznej - dywersja czy sabotaż i to nie tylko w Polsce, ale w Europie - mówił szef komisji.