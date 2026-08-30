Świat Mapy Google'a uwzględniły wolę Donalda Trumpa. Jezioro Ontario ma już inną nazwę Milena Zawiślińska |

Doug Ford, premier Ontario komentuje swoją wypowiedź o tym, że Donald Trump może go "pocałować w d..." Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPA/AL DRAGO / POOL

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W amerykańskiej wersji aplikacji Google'a nazwa granicznego jeziora między prowincją Ontario a stanem Nowy Jork widnieje jako Lake America (jezioro Ameryka).

Google zmienia nazwę Ontario na mapach

W oświadczeniu firma wytłumaczyła, że zwykle uaktualnia aplikację, by "odzwierciedlała ona zmiany w oficjalnych źródłach państwowych". Oznacza to, że dla użytkowników w USA jezioro Ontario stało się Ameryką. Dla tych łączących się spoza Stanów Zjednoczonych nowa amerykańska nazwa zbiornika ujęta jest w nawiasie [tak jest też w Polsce - red.] Podobnie postąpiono po dokonanej przez Trumpa zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.

Dekret prezydenta Donalda Trumpa zmienił nazwę jeziora Ontario Źródło zdjęcia: EPA/AL DRAGO / POOL

"To oficjalne! JEZIORO AMERYKA na Mapach Google!" - ucieszył się na platformie X dyrektor komunikacji Białego Domu Steven Cheung.

Podobnych zmian dotąd nie wprowadziła w swojej aplikacji nawigacyjnej firma Apple. Z kolei MapQuest zapowiedział, że nie zmieni nazwy, ale - jako żart - pozwolił użytkownikom samemu nazwać jezioro. Z kolei Departament Stanu w piątek poinformował, że "naprawił błąd" w nazwie jeziora na swoich stronach internetowych.

Prezydent USA Donald Trump w czwartek podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy jednego z pięciu Wielkich Jezior w ramach trwającego sporu handlowego z Kanadą.

Donald Trump ogłosił zmianę nazwy jeziora Ontario na Lake America Źródło zdjęcia: EPA/AL DRAGO / POOL

Geneza nazwy Ontario

Jezioro Ontario zostało tak nazwane w XVII wieku. Według głównych teorii nazwa wzięła się z języka Indian Huron, od określenia oznaczającego "wielkie jezioro". Dopiero około 200 lat później tym samym słowem nazwano kanadyjską prowincję Ontario. Nazwę Ontario nosi też kilka miejscowości w Stanach Zjednoczonych.