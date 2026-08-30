Mapy Google'a uwzględniły wolę Donalda Trumpa. Jezioro Ontario ma już inną nazwę
W amerykańskiej wersji aplikacji Google'a nazwa granicznego jeziora między prowincją Ontario a stanem Nowy Jork widnieje jako Lake America (jezioro Ameryka).
Google zmienia nazwę Ontario na mapach
W oświadczeniu firma wytłumaczyła, że zwykle uaktualnia aplikację, by "odzwierciedlała ona zmiany w oficjalnych źródłach państwowych". Oznacza to, że dla użytkowników w USA jezioro Ontario stało się Ameryką. Dla tych łączących się spoza Stanów Zjednoczonych nowa amerykańska nazwa zbiornika ujęta jest w nawiasie [tak jest też w Polsce - red.] Podobnie postąpiono po dokonanej przez Trumpa zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.
"To oficjalne! JEZIORO AMERYKA na Mapach Google!" - ucieszył się na platformie X dyrektor komunikacji Białego Domu Steven Cheung.
Podobnych zmian dotąd nie wprowadziła w swojej aplikacji nawigacyjnej firma Apple. Z kolei MapQuest zapowiedział, że nie zmieni nazwy, ale - jako żart - pozwolił użytkownikom samemu nazwać jezioro. Z kolei Departament Stanu w piątek poinformował, że "naprawił błąd" w nazwie jeziora na swoich stronach internetowych.
Prezydent USA Donald Trump w czwartek podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy jednego z pięciu Wielkich Jezior w ramach trwającego sporu handlowego z Kanadą.
Geneza nazwy Ontario
Jezioro Ontario zostało tak nazwane w XVII wieku. Według głównych teorii nazwa wzięła się z języka Indian Huron, od określenia oznaczającego "wielkie jezioro". Dopiero około 200 lat później tym samym słowem nazwano kanadyjską prowincję Ontario. Nazwę Ontario nosi też kilka miejscowości w Stanach Zjednoczonych.