Świat

"Mam 15 lat, pochodzę z Łotwy". CNN: nieocenzurowane nagrania w aktach Jeffrey'a Epsteina

W dokumentacji związanej ze sprawą Jeffreya Epsteina znalazły się nieocenzurowane nagrania młodych dziewcząt
Kongresmeni o nieocenzurowanych aktach w sprawie Epsteina
Źródło: TVN24
Stacja informacyjna CNN poinformowała w piątek o odkryciu kilku filmów z udziałem dziewcząt wśród milionów dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem, opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości.

Nagrania dziewcząt znalazły się wśród milionów dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem, opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości - poinformowała w piątek stacja CNN.

Znalazł się wśród nich film dziewczyny w bikini, która twierdzi, że ma zaledwie 15 lat. - Dzień dobry, nazywam się ***. Mam 15 lat, metr i 78 centymetrów wzrostu i pochodzę z Łotwy - mówi jedna z dziewczyn na nagraniu.

Nagrania dziewcząt w dokumentacji związanej ze sprawą Jeffreya Epsteina
Nagrania dziewcząt w dokumentacji związanej ze sprawą Jeffreya Epsteina
Źródło: CNN

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy akt Epsteina, CNN ujawniła co najmniej siedem filmów z kobietami. Kiedy stacja zapytała o nie w czwartek, rzecznik Departamentu Sprawiedliwości powiedział, że nagrania zostały usunięte i są obecnie analizowane pod kątem odpowiednich zmian redakcyjnych.

- Na jednym z nagrań widać krótką scenę nagości, gdy kobieta podciąga koszulkę, odsłaniając pierś - poinformowała MJ Lee, starsza korespondentka krajowa CNN. - Publikacja tych nagrań grozi ponowną wiktymizacją niektórych ofiar Epsteina, które mogły być przez niego wykorzystywane lata temu - dodała.

"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

Marcin Złotkowski

Marcin Złotkowski
Departament Sprawiedliwości krytykowany w związku ze sprawą Epsteina

Działanie to naruszyło również określone przez Departament Sprawiedliwości kryteria dotyczące tego, jakie informacje będą redagowane w celu ochrony ofiar.

- Aby chronić ofiary, usunęliśmy wszystkie kobiety przedstawione na każdym zdjęciu lub filmie, z wyjątkiem pani Maxwell - zapewnił wcześniej zastępca prokuratora generalnego USA Todd Blanche.

Podobnie jak w przypadku wielu innych akt sprawy Epsteina, tym filmom nie towarzyszą żadne informacje kontekstowe, takie jak tożsamość kobiet, osoby, które nagrały filmy, i kiedy je wykonano.

Departament Sprawiedliwości był krytykowany za niewłaściwe posunięcia, w tym za publikację danych umożliwiających identyfikację ofiar oraz nadmierne usuwanie informacji dotyczących osób, które mogły pomagać Jeffreyowi Epsteinowi.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Adam Styczek

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: CNN

USAJeffrey EpsteinPrzemoc wobec kobiet
