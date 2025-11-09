Logo strona główna
Świat

Ciało polskiego turysty odnalezione na Maderze

Funchal, Madera
Madera
Źródło: Google Earth
Policja na Maderze w niedzielę po południu odnalazła ciało zaginionego polskiego turysty. Igor Holewiński był poszukiwany od 2 listopada.

Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej Frederico Jesus z komendy policji w gminie Sao Vicente na północy Madery, grupa policjantów w niedzielę dotarła do ciała poszukiwanego Polaka.

- W najbliższych godzinach zostanie ono przetransportowane prawdopodobnie do szpitala im. Nelio Mendoncy w Funchal, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok i wszystkie rutynowe procedury związane z tego typu przypadkami - wyjaśnił funkcjonariusz. Zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, aby móc określić przyczynę śmierci polskiego turysty.

Polski turysta zaginął na Maderze. Od niedzieli nie nawiązał kontaktu z bliskimi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polski turysta zaginął na Maderze. Od niedzieli nie nawiązał kontaktu z bliskimi

Poszukiwania trwały tydzień

Frederico Jesus sprecyzował, że ciało poszukiwanego 31-letniego mężczyzny zostało znalezione "w trudno dostępnym miejscu, przez cywila, który nie był związany ze śledztwem prowadzonym w związku z zaginięciem obywatela Polski".

- Ciało znajdowało się około 500 metrów od ścieżki biegnącej wzdłuż kanału, tzw. lewady, w pobliżu miejscowości Boaventura w północnej części wyspy - poinformował portugalski policjant. Dodał, że jest to teren zalesiony oraz stromy.

Wyjaśnił, że pierwsze komunikaty maderskich mediów o znalezieniu ciała poszukiwanego turysty zawierały błędną informację o miejscu, w którym znaleziono ciało.

Igor Holewiński zaginął 2 listopada w godzinach popołudniowych na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos, w północnej części wyspy. Kierował się samotnie w rejon Pico Ruivo, najwyższego szczytu Madery, wznoszącego się 1862 metrów nad poziomem morza w centralnej części wyspy.

Szlak na Pico Ruivo, Madera
Szlak na Pico Ruivo, Madera
Źródło: Shutterstock

Poszukiwania prowadziło pięć formacji portugalskich służb bezpieczeństwa, a także osoby prywatne. W trakcie poszukiwań, które kilkakrotnie przerywano w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, korzystano między innymi z dronów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Plaża w Porto Santo, Portugalia
Hit wśród turystów z Polski. Skokowy wzrost
BIZNES
shutterstock_2138962781
Śmierć polskiego turysty na wyspie w archipelagu Madery
Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Problemy na lotnisku na rajskiej wyspie. Przez silny wiatr

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

