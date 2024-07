Do zderzenia dwóch statków u południowych wybrzeży Półwyspu Malajskiego doszło w piątek. Obie jednostki - pływający pod banderą Singapuru statek Hafnia Nile oraz pływający pod banderą Wysp Świętego Tomasza i Książęcej tankowiec Ceres I - po kolizji stanęły w płomieniach. Malezyjskie i singapurskie służby rozpoczęły akcję ratowniczą, w trakcie której uratowanych zostało około 40 członków załóg obu statków. Po kilku godzinach służbom udało się również ugasić pożar na Hafnia Nile, na której pokładzie transportowana była wysoce łatwopalna benzyna surowa.

Tymczasem na płonącym wciąż Ceres I nieoczekiwanie wyłączona została łączność pokładowa i systemy umożliwiające lokalizację, a następnie statek zniknął z miejsca zderzenia. O jego odpłynięciu poinformowała malezyjska straż przybrzeżna, która natychmiast rozpoczęła poszukiwania jednostki. Ceres I został namierzony ponownie i zajęty przez służby dwa dni później - w niedzielę wieczorem, wraz z dwoma holownikami, które odciągały uszkodzony statek na pełne morze. Jak wynika z opublikowanych zdjęć, pożar jednostki został do tego czasu opanowany.

Płonący tankowiec uciekł na pełne morze

Malezyjska straż przybrzeżna nie wyjaśniła, dlaczego uszkodzony tankowiec próbował uciec, informując jedynie o wszczęciu w tej sprawie dochodzenia. Nie przekazano też żadnych informacji o dwóch ciągnących go holownikach. Wiadomo, że na pokładzie tankowca pozostawiono 26 osób, które miały walczyć z ogniem.

Ceres I to duży tankowiec wykorzystywany do przewozu ropy naftowej. Jak zwraca uwagę BBC, według części doniesień jednostka ta może być częścią tak zwanej "floty cienia", która zajmuje się nielegalnym transportem ropy naftowej z państw obłożonych międzynarodowymi sankcjami, takich jak np. Rosja czy Iran. Informacje takie bardzo trudno zweryfikować, mogłoby to być jednak potencjalnym wytłumaczeniem podjętej przez jej załogę próby ucieczki mimo pożaru na pokładzie.