Niemal 100 wydarzeń w ciągu doby. Pogranicznicy na Łotwie odwołani z urlopów, policja i wojsko na pomoc

W ciągu jednej doby na granicy łotewsko-białoruskiej doszło do 96 prób przekroczenia granicy. W związku z tym straż graniczna poprosiła o wsparcie wojskowych i policjantów.

Łotewska straż graniczna poprosiła we wtorek o pomoc wojsko i policję w chronieniu granicy z Białorusią po wykryciu w ciągu jednej doby 96 prób nielegalnego przekroczenia tej granicy. Ponadto odwołano z urlopów pracowników straży granicznej, by włączyli się do patrolowania granicy, a także zawieszono urlopy tym, którzy ich jeszcze nie wzięli.